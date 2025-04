V Stožice prihaja Partizan, ki na zmago v Ljubljani čaka že sedem let

Cedevita Olimpija se bori za končno peto mesto na lestvici, skupaj z Igokeo je trenutno pri 18 zmagah in 10 porazih, ob tem pa ima moštvo iz Laktašev boljši izkupiček z obeh medsebojnih tekem. Partizan je dve tekmi pred koncem rednega dela sezone s 24 zmagami tik pod vrhom lestvice, za zmago zaostaja za vodilno Budućnostjo, ki je boljša v medsebojnih obračunih v tej sezoni.

"Naše stanje ni idealno, a pričakujemo lepo napolnjeno dvorano in s tem podporo naših navijačev, mi pa se moramo pokazati v najboljšem možnem stanju. Zagotovo nismo v najboljši situaciji, predvsem manjko Andrije se občuti toliko bolj, ker imamo na položaju centra le 18-letnega Joana Beringerja , ki se bo moral v nedeljo boriti s tremi igralci, ki lahko s svojo kakovostjo igrajo na izredno visoki ravni," je pred dvobojem povedal domači trener Zvezdan Mitrović .

V zadnjem tednu je imel pri zmajih nekaj zdravstvenih težav Rok Radović , ki je v petek opravil prvi skupinski trening. Kapetan Jaka Blažič in Andrija Stipanović pa še naprej delata po prilagojenem programu.

Mitrović: Partizan je absolutni favorit

Ekipi sta se v tej sezoni pomerili v Beogradu, kjer je z 78:76 slavil Partizan. Beograjčani so v Stožicah zadnjo zmago vknjižili decembra 2018, kljub temu pa Mitrović poudarja, da je vloga favorita povsem na strani Srbov.

"V Ljubljani bomo gostili Evroligaša, eno od najbolj atraktivnih in najboljših ekip v naši regiji. Partizan je absolutni favorit pred nedeljsko tekmo, še posebej, če upoštevamo naše stanje v ekipi. Dali bomo vse od sebe in videli, kaj nam bo to prineslo," je še dodal glavni trener zmajev.