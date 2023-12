V Stožice prihaja Zadar z vselej nevarnim Luko Božićem

"V regionalni ligi zaenkrat igramo dobro, to pa nas je stalo veliko, saj se trenutno nahajamo v položaju, ko za trening stežka zberemo deset igralcev brez zdravstvenih težav. Če želimo ohraniti mesto na lestvici, ki ga nismo pričakovali, moramo zaigrati z željo in energijo. Zadar je v tej sezoni že pokazal svojo kakovost, med drugim tudi na zadnji tekmi tekmovanja na gostovanju proti Igokei, kjer so vodili praktično celotno tekmo, nato pa po podaljšku izgubili zaradi nekaterih nesrečnih situacij. Naši tekmeci imajo velikost in sistem. Če bodo zaprli raketo in ne najdemo pravega ritma v napadu, je pred nami zelo težka tekma. Tudi neposredni dvoboji v obrambi, z igralci, kot je Luka Božić, bodo za nas zahtevni. V obrambi moramo zato sodelovati kot ekipa. Čaka nas torej zahtevna tekma, a igralci so do zdaj že pokazali pravo željo in upam, da bodo našli pravo energijo in pozitivnost, da prikažejo dobro predstavo in da napravimo nov korak naprej kot ekipa v teh zahtevnih trenutkih," je pred nedeljskim dvobojem v Stožicah povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Simone Pianigiani .

Ekipa Zadra se pred začetkom desetega kola rednega dela sezone z izkupičkom štirih zmag in petih porazov nahaja na osmem mestu lestvice regionalne lige. V vrstah ekipe iz Dalmacije lahko najdemo Luko Božića , najkoristnejšega igralca lige Aba v lanski sezoni in hkrati najbolj učinkovitega igralca v aktualni tekmovalni sezoni. V povprečju dosega 25,3 točke, 9,0 skokov in 5,6 asistenc na obračun.

Zadar je tekmovalno sezono 2023/24 začel z dvema zaporednima porazoma, nato pa je zabeležil tri zmage v nizu, proti Mornarju, Krki in Ciboni. Na zadnjih štirih dvobojih je Zadar izgubil trikrat, premagal je le Split, na tej tekmi pa je Božić zablestel v polnem sijaju in v statistiko vpisal 28 točk, 14 skokov in 11 asistenc.

Na zadnji preizkušnji v regionalni ligi je Zadar po podaljšku izgubil proti Igokei. V Laktaših so se domačini vrnili v igro v zadnjem delu tekme, trojko za podaljšek pa je 15 sekund pred koncem dosegel nekdanji Zmaj Marko Jeremić. V dodatnih petih minutah tekme so se košarkarji Igokeije nato hitro oddaljili in tekmo pripeljali do zmage z rezultatom 100:94. Božić je dosegel 28 točk, zbral 12 skokov in podelil šest asistenc, po točkovnem izkupičku pa sta mu s po 14 točkami sledila Dario Drežnjak in Marko Ramljak. Ekipa Zadra je v zadnjih dneh že odigrala dve tekmi, hkrati pa zabeležila dve zmagi.

"V Stožicah pričakujemo močno ekipo Zadra, na čelu z najkoristnejšim igralcem tekmovanja. Zato nas čaka izredno zahtevno delo, da ustavimo njega in njegove soigralce. Zagotovo smo izredno motivirani, da pred domačimi navijači zabeležimo novo, šesto zaporedno zmago v regionalni ligi. Vemo, da imamo v regionalni ligi dober rezultat, in to želimo tudi obdržati," je pred dvobojem v Stožicah povedal Rok Radović, ki je na zadnji preizkušnji v Podgorici na parketu preživel 27 minut in dosegel pet točk ter zbral štiri skoke.