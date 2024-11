Tekma je potekala v razgretem vzdušju in bila napeta vse do zadnjih trenutkov. Po izenačenju na 80:80 ob začetku zadnje minute so gostje iz Francije izkoristili nekaj napak domače ekipe, ki jih je stala ključnih točk. Zmaji so izgubili nekaj žog in zgrešili pomembne mete, kar je Bourgu omogočilo, da so si zagotovili končno zmago s sedmimi točkami prednosti.

Kapetan Jaka Blažič je bil s 23 točkami in devetimi skoki prvi strelec Olimpije, sledil mu je Devin Robinson s 15 točkami. "Bili smo blizu zmagi, v zadnjih nekaj minutah bi jih lahko premagali. V svojih rokah smo imeli tekmo in priložnost, da jo prelomimo in na koncu zmagamo. Na žalost se nam ni izšlo. Par slabih odločitev v napadu, kljub dobri igri v obrambi. Tako je v športu, nimamo druge opcije, kot da gremo naprej," je po obračunu dejal kapetan zmajev Blažič.