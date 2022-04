V taboru Dallasa jasni: 'Ne želimo si, da se ponovi lanska zgodba'

V taboru Dallasa so pred šesto tekmo serije končnice lige NBA z Utahom jasni: Ne želijo si, da bi se jim ponovil lanski scenarij, ko so v uvodni seriji s Clippersi vodili z 2:0 in 3:2, nato pa serijo izgubili s 3:4. V Salt Lake City so Mavsi prispeli z vodstvom s 3:2, serijo pa si želijo zaključiti že na terenu Jazzov. "Zadovoljen sem, da smo dobili nekaj zmag v domači areni," je pred šesto tekmo izpostavil Dorian Finney-Smith in spomnil: "Lani v domači dvorani nismo uspeli priti do zmage," se je spomnil bledih domačih predstav v seriji prvega kroga s Clippersi.

Čeprav so Mavsi v tej seriji z Jazzi v Salt Lake Cityju, ki je zahteven teren tudi zaradi visoke nadmorske višine (1288 m), kazali zelo spodobno igro, pa jim zmage v areni Vivint nekako niso usojene. Tako so izgubili kar 13 od zadnjih 14 tekmah v Salt Lake Cityju. Nazadnje so v tej dvorani zapravili vodstvo z 99:95 (40 sekund pred koncem), tako je Dončić, ki na uvodnih treh tekmah končnice ni nastopil, ostal brez svoje prve zmage v areni Vivint. Dallas si najbrž ne želi sedme tekme, saj bo tako imel zaključno žogico tudi Utah, zato so Mavsi odločeni, da izkoristijo že svojo prvo.