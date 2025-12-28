Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Nekaj res ne štima: 'Odkar se je vrnil LeBron smo neprepoznavni'

Los Angeles, 28. 12. 2025 10.15 pred 56 minutami 3 min branja 9

Avtor:
M.J.
JJ Redick in LeBron James

Strateg ekipe Los Angeles Lakers je mož besede. Po katastrofalnem večeru na obračunu s Houstonom, ko so jezerniki tekmo izgubili brez pravega odpora, oziroma, kot se reče, brez izstreljenega naboja, je trener JJ Redick obljubil kazenski trening, ki se bo zelo zvlekel. Držal je besedo. Igralci so šli skozi kri in solze, po treningu pa se je Redick zapletel še v pogovor z novinarji. In presenetil z nekaterimi izjavami ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Los Angeles Lakers praznični čas ni ravno vesel. Pred naslednjo tekmo proti ekipi Sacramento Kings vlada krizno stanje po seriji treh zaporednih porazov. Analitiki in navijači so ponudili več razlag za ta kratek padec forme, glavni trener JJ Redick potrdil tisto, česar so se mnogi najbolj bali. 

Preberi še Praznični kaos v NBA: pretep, množične izključitve in nešportni Antetokounmpo

"Da v slačilnici ni več prave kemije, vse bolj sebičen način igranja pa že kaže posledice v seriji treh porazov v nizu," sporoča vselej dobro obveščeni in kredibilni ESPN. Los Angeles je trenutno zapadel v manjšo rezultatsko krizo. Trener kalifornijske zasedbe JJ Redick je po treh zaporednih porazih kritiziral napore ekipe. In to javno.

JJ Redick in Luka Dončić
JJ Redick in Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Lakersi so sezono 25/26 začeli izjemno, še posebej presenetljivo pa je bilo, da jim je to uspelo brez LeBrona Jamesa, ki je bil zaradi išiasa odsoten. Že takrat so se pojavili pomisleki, da bi njegova vrnitev lahko porušila ravnotežje v ekipi, in zdi se, da se ti strahovi zdaj uresničujejo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

James se je po nekoliko počasnejšem povratku sicer izboljšal, vendar predvsem statistično. Dosega točke, a celotna ekipna igra v napadu deluje šibkejše kot v obdobju, ko je niti igre vlekel Luka Dončić, Austin Reaves pa je bil njegova desna roka. Redick je v nedavnem intervjuju priznal, da je napadalna struktura ekipe porušena. 

Preberi še Zakaj NBA tako vztrajno rine v Evropo?

"Odkar se je Bron vrnil, nimamo jasne napadalne strukture," je sprva plaho dejal Redick. "Preveč naključnih posesti ... in ja, to je moja odgovornost. Prvi sem, ki je odgovoren za to, kako ekipa deluje na parketu. In mi na zadnjih tekmah ne delujemo, kot da smo enotna dobro povezana skupinaljudi na parketu in ob njem," ni bežal od odgovornosti prvi med enakimi med jezerniki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Večina bi za težave okrivila LeBrona Jamesa, a trener Redick mu je skušal dati kar največ manevrskega prostora in časa. "Odgovornost je prevzel nase, saj mu ni uspelo, kot sam trdi, Jamesa ustrezno vključiti v zmagoviti sistem. Prav na tem bo v prihodnjih tednih skušal delati, ko bodo Lakersi poskušali znova ujeti pravi ritem," dodaja ESPN. Kljub temu je Redick namignil, da bi lahko Jamesovo vlogo znova ovrednotili. "Gre za te tri stvari: jasnost v obrambi, jasnost vlog in organizacijo v napadu," je bil konkreten trener ekipe iz emsta angelov.

Preberi še Redick besen kot ris po tretjem porazu v nizu: Naslednji trening bo prekleto naporen

"To bi lahko pomenilo, da bo imel James v prihodnje manj žoge v rokah in da bo od njega zahtevana bolj podporna vloga. A ob dejstvu, da je Reaves za več tednov odsoten, se poraja vprašanje, kdo bo prevzel glavno breme v napadu. Če k temu dodamo še obrambne pomanjkljivosti, postajajo obeti za vijolično-zlate vse bolj zaskrbljujoči," še piše ESPN in za konec špekulira, da se za ekipo Los Angeles Lakers ne obetajo ravno zlati časi ... 

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: Profimedia

"James pri 41 letih v obrambi ne more več igrati na ravni iz svojih najboljših let, Dončić pa po tem segmentu igre prav tako ni najbolj znan. Tudi novi okrepitvi, Marcus Smart in DeAndre Ayton, doslej nista navdušila. Redick mora najti rešitev in to zelo hitro."

Preberi še 'Ne vem, nisem dovolj pameten, a nekaj se mora spremeniti'

Jezerniki so z dosežkom 19-10 v zmagah in porazih trenutno na četrtem mestu razvrstitve zahodne konference. Lakers do 26. januarja, ko naj bi se vrnil Reaves, čaka 15 tekem, vključno s tekmami z nekaterimi najboljšimi ekipami lige NBA, kot so Detroit Pistons, San Antonio Spurs in Denver Nuggets.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba redick los angeles

'Razlika med Evroligo in evropskim pokalom je očitna", Mitrović odkrit po visokem porazu

Praznični kaos v NBA: pretep, množične izključitve in nešportni Antetokounmpo

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
28. 12. 2025 11.07
Res je tekla kri in res so bile solze, ampak ni blo tok hudo, saj so si po koncu treninga mnogi privoščili porcijo čevapov.
Odgovori
0 0
Voly
28. 12. 2025 11.07
Če je trener to izjavil, potem se res nekaj velikega kuha! LeBronu se je treba zahvaliti in pripeljati grškega Anteja!
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
28. 12. 2025 10.54
Jaz sem vedel kaj bo ... točno to sem se bal ... ampak sem pa pričakoval in še vedno pričakujem, da ima Dončič zdaj zlato šanso, ki je nikoli več ne bo imel, da se od Jamesa uči športne discipline. James velja za najbolj discipliniranega športnika na svetu. In če se od njega ne bo veliko naučil, se ne bo od nobenega.
Odgovori
+1
1 0
kryptix
28. 12. 2025 10.58
A ni Ronaldo?
Odgovori
-1
0 1
Ice_Cat
28. 12. 2025 10.48
Igralci so šli skozi kri in solze......ktere kozlarije se pisejo.....jaoooo
Odgovori
0 0
Emtisunce
28. 12. 2025 10.44
Mene so pred 50 leti učili, da je košarka kolektivna igra. Penziča pa mulca Donćića ven, pa razviti ne solersko - kolektivno ekipo, pa bodo prišle zmage in morda še tista, ki si jo najbolj želio.
Odgovori
-4
1 5
asdfghjklč
28. 12. 2025 10.56
rusofilček, a misliš, da bi tvoja jokica (jokič) bil tako dober, kot je, če bi igral solo? Srbjanec, ne rabiš zanikati, da nisi slovenec, ker se ti že od daleč vidi, da si srb.
Odgovori
+3
3 0
Banion
28. 12. 2025 10.38
nekdo bo moral iti
Odgovori
+2
2 0
ApriliaFactory
28. 12. 2025 10.35
Ojoj, to bo še vroče. Upam, da bo LeBron vse skupaj sprejel umirjeno in ne tako kot Valentino Rossi, ki si nikoli ni dal dopovedati, da je njegove kariere konec, da je prišel nekdo dosti boljši od njega in še dandanes dela zgago.
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
Portal
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
zadovoljna
Portal
Danes je neprepoznaven
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Dnevni horoskop: Dvojčki iščejo ravnovesje, device hrepenijo po miru
Dnevni horoskop: Dvojčki iščejo ravnovesje, device hrepenijo po miru
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
vizita
Portal
Resnica o prazničnih kilogramih, ki jo večina ne pozna
Ženska, ki je svojo zapuščino namenila znanosti, od katere bodo odvisne prihodnje generacije
Ženska, ki je svojo zapuščino namenila znanosti, od katere bodo odvisne prihodnje generacije
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
cekin
Portal
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
moskisvet
Portal
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
Resnica o psihopatiji: Kako prepoznati nevarne posameznike?
Resnica o psihopatiji: Kako prepoznati nevarne posameznike?
On je simbol moške vzdržljivosti
On je simbol moške vzdržljivosti
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
okusno
Portal
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425