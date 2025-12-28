Nekaj res ne štima: 'Odkar se je vrnil LeBron smo neprepoznavni'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za Los Angeles Lakers praznični čas ni ravno vesel. Pred naslednjo tekmo proti ekipi Sacramento Kings vlada krizno stanje po seriji treh zaporednih porazov. Analitiki in navijači so ponudili več razlag za ta kratek padec forme, glavni trener JJ Redick potrdil tisto, česar so se mnogi najbolj bali.

"Da v slačilnici ni več prave kemije, vse bolj sebičen način igranja pa že kaže posledice v seriji treh porazov v nizu," sporoča vselej dobro obveščeni in kredibilni ESPN. Los Angeles je trenutno zapadel v manjšo rezultatsko krizo. Trener kalifornijske zasedbe JJ Redick je po treh zaporednih porazih kritiziral napore ekipe. In to javno.

JJ Redick in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Lakersi so sezono 25/26 začeli izjemno, še posebej presenetljivo pa je bilo, da jim je to uspelo brez LeBrona Jamesa, ki je bil zaradi išiasa odsoten. Že takrat so se pojavili pomisleki, da bi njegova vrnitev lahko porušila ravnotežje v ekipi, in zdi se, da se ti strahovi zdaj uresničujejo.

James se je po nekoliko počasnejšem povratku sicer izboljšal, vendar predvsem statistično. Dosega točke, a celotna ekipna igra v napadu deluje šibkejše kot v obdobju, ko je niti igre vlekel Luka Dončić, Austin Reaves pa je bil njegova desna roka. Redick je v nedavnem intervjuju priznal, da je napadalna struktura ekipe porušena.

"Odkar se je Bron vrnil, nimamo jasne napadalne strukture," je sprva plaho dejal Redick. "Preveč naključnih posesti ... in ja, to je moja odgovornost. Prvi sem, ki je odgovoren za to, kako ekipa deluje na parketu. In mi na zadnjih tekmah ne delujemo, kot da smo enotna dobro povezana skupinaljudi na parketu in ob njem," ni bežal od odgovornosti prvi med enakimi med jezerniki.

Večina bi za težave okrivila LeBrona Jamesa, a trener Redick mu je skušal dati kar največ manevrskega prostora in časa. "Odgovornost je prevzel nase, saj mu ni uspelo, kot sam trdi, Jamesa ustrezno vključiti v zmagoviti sistem. Prav na tem bo v prihodnjih tednih skušal delati, ko bodo Lakersi poskušali znova ujeti pravi ritem," dodaja ESPN. Kljub temu je Redick namignil, da bi lahko Jamesovo vlogo znova ovrednotili. "Gre za te tri stvari: jasnost v obrambi, jasnost vlog in organizacijo v napadu," je bil konkreten trener ekipe iz emsta angelov.

"To bi lahko pomenilo, da bo imel James v prihodnje manj žoge v rokah in da bo od njega zahtevana bolj podporna vloga. A ob dejstvu, da je Reaves za več tednov odsoten, se poraja vprašanje, kdo bo prevzel glavno breme v napadu. Če k temu dodamo še obrambne pomanjkljivosti, postajajo obeti za vijolično-zlate vse bolj zaskrbljujoči," še piše ESPN in za konec špekulira, da se za ekipo Los Angeles Lakers ne obetajo ravno zlati časi ...

Luka Dončić in LeBron James FOTO: Profimedia

"James pri 41 letih v obrambi ne more več igrati na ravni iz svojih najboljših let, Dončić pa po tem segmentu igre prav tako ni najbolj znan. Tudi novi okrepitvi, Marcus Smart in DeAndre Ayton, doslej nista navdušila. Redick mora najti rešitev in to zelo hitro."

Jezerniki so z dosežkom 19-10 v zmagah in porazih trenutno na četrtem mestu razvrstitve zahodne konference. Lakers do 26. januarja, ko naj bi se vrnil Reaves, čaka 15 tekem, vključno s tekmami z nekaterimi najboljšimi ekipami lige NBA, kot so Detroit Pistons, San Antonio Spurs in Denver Nuggets.