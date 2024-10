V taboru Reala vre: Hezonja in trener Mateo na nasprotnih bregovih

Košarkarji madridskega Reala so vse prej kot prepričljivo vstopili v novo klubsko sezono. Po treh odigranih tekmah španskega prvenstva so kralji že pri dveh porazih – nazadnje so klonili proti moštvu Bilbaa –, medtem ko so v elitni Evroligi sredi minulega tedna morali priznati premoč še münchenskemu Bayernu. Da so odnosi znotraj moštva pošteno načeti, priča tudi ena od izjav nosilca igre Reala, Maria Hezonje, ki je udaril po trenerju Chusu Mateu.