V taboru zmajev se zavedajo moči Mege, a cilj je polfinale lige ABA

Prva tekma četrtfinala med Mego in Cedevito Olimpijo je torej na sporedu v ponedeljek, 15. aprila, ob 20.00. Druga se bo odigrala šest dni pozneje v Stožicah, torej v nedeljo, 21. aprila, ob 20.00. Morebitna tretja pa bo na sporedu v soboto, 27. aprila, znova v Beogradu. Ura pričetka slednje zaenkrat še ni znana. Vse tekme si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO!

Na štirih tekmah v dozdajšnjem delu sezone (treh v rednem delu in superpokalni, op. p.) so bili kar trikrat uspešnejši košarkarji iz predmestja srbske prestolnice, le enkrat so se v medsebojnih dvobojih zmage veselili igralci Cedevite Olimpije, ki so po nekaj bledih predstavah v zaključku rednega dela sezone ostali kar precej tega dolžni svojim najzvestejšim privržencem.