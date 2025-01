'V tako izenačeni skupini za spodrsljaje ni prostora'

Košarkarji Cedevite Olimpije v letošnji sezoni v evropskem pokalu igrajo kot prerojeni. Če so lani nizali poraze, je bila sredina zmaga proti Arisu (98:78) že osma v tej sezoni, s čimer so se povzpeli na tretje mesto svoje skupine. Do konca jih čaka še pet tekem, povsem v igri je tudi neposredni preboj v četrtfinale, ki ga prinašata prvi dve mesti.

OGLAS

Zmaji so grški Aris premagali še drugič v tej sezoni, a so za razliko od napetega boja v Solunu tekmo v svoj prid obrnili že veliko prej. Ob polčasu so vodili za 15, razlika pa se v nadaljevanju zavoljo čvrste obrambe in agresivnega napada ni spustila pod deset točk. "Aris je dvignil formo, če jo primerjamo z začetkom sezone. Morali smo se konkretno potruditi. Dobro smo se pripravili. Njihova agresivna obramba nas ni uspavala, nismo bili pasivni. Vseh 40 minut smo napadali in s prostimi meti držali tekmo pod kontrolo," je razplet komentiral Aleksej Nikolić.

V prvi četrtini (25:21) je Aris, sicer predzadnje moštvo skupine, še držal stik z Ljubljančani. Predvsem zaradi izjemnega izkoristka metov za tri (5/6). A jasno je bilo, da bodo Grki na ta način le težko zdržali vseh 40 minut. V nadaljevanju je obramba zmajev dala v višjo prestavo, Arisovi strelci niso bili več tako vroči in razplet je bil jasen ... "Fokus je bil na nivoju. Obramba solidna z nekaj napakami. Včasih jo moramo samo zaključiti s skokom," je ekipo za pristop pohvalil Nikolić, ki je devetim točkam dodal šest asistenc.

Cedevita Olimpija - Aris FOTO: Sofascore.com icon-expand

Ljubljančani so trojke metali s kar polovično uspešnostjo, a so jih v celotni tekmi vrgli le deset. Za primerjavo, košarkarji Arisa so z razdalje metali 12/32. "Že skozi celotno sezono ne dosegamo veliko trojk, ampak bomo tudi to popravili. Več moramo metati," je glede tega dodal izkušeni slovenski reprezentant, ki že pogleduje proti naslednjim ciljem. Obdobje, v katerem vsaka tekma šteje dvojno Zmaje v nedeljo čaka domača tekma regionalnega prvenstva proti FMP-ju, nato pa sledi naporna serija gostovanj, ko se bodo varovanci Zvezdana Mitrovića v osmih dneh pomerili s Hapoelom iz Jeruzalema, litovskim Lietkabelisom, Dubajem v ligi Aba in za konec še s francoskim Bourg-En-Bressom. "Naša skupina je zelo izenačena. Od drugega do sedmega mesta sta dve zmagi razlike. Za spodrsljaje ni prostore. Imamo še eno domačo tekmo proti Valencii, ki jo bomo skušali izkoristiti. Vse ostalo je v gosteh, čakajo nas težka gostovanja," pred zaključkom skupinskega dela Eurocupa razmišlja Nikolić.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert





































Cedevita Olimpija – Aris icon-picture-layer-2 1 / 20

Novinec Tasić prvič v dresu zmajev Proti Arisu je prvič zaigral skupaj z najnovejšo okrepitvijo Olimpije, srbskim centrom Danilom Tasićem, ki je v 13 minutah dosegel pet točk in po dva skoka ter blokadi. "Visok IQ, potem je vse skupaj lažje. Zelo dobro razume igro. Eden drugemu pomagamo. Mislim, da s tem ne bo prevelikih težav. Par dni je z nami in že vidi se, da se je znašel," je bil z njegovim učinkom zadovoljen Nikolić. Z razpletom je bil, kakopak, zelo zadovoljen tudi trener Zvezdan Mitrović. "Zelo pomembna zmaga za nas. Pred nami je še ena domača tekma, nato pa sledi težek niz štirih gostovanj v osmih dneh. Po naporni nedeljski tekmi s Krko je ekipa pokazala dobro energijo. Fantje so bili agresivni v napadu, igro so nadzorovali večino časa, tekmo pa pripeljali do konca z zasluženo zmago."