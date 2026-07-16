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Košarka

'V tej reprezentanci ni prostora za sebičnost'

Ljubljana, 16. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. J.B.
FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20)

Slovenski košarkarji so po treh prepričljivih zmagah v skupinskem delu evropskega prvenstva reprezentanc do 20 let v Ljubljani dodali še eno, in sicer po obračunu osmine finala proti Belgiji, ki so ga varovanci selektorja Danijela Radosavljevića dobili suvereno z 88:61. Eden ključnih mož tega reprezentančnega rodu je nedvomno organizator igre Mark Padjen, ki verjame, da slovenska izbrana vrsta še ni rekla zadnje besede na letošnjem Eurobasketu.

Kot je v pogovoru z našim novinarskim kolegom Jakobom Batičem po še eni prepričljivi zmagi na evropskem prvenstvu do 20 let dejal organizator igre slovenske izbrane vrste Mark Padjen, je uspešnost te reprezentance v največji meri posledica izjemne povezanosti ekipe kot celote. 

"V tej reprezentanci vsi čutimo, da smo razpoloženi za igro. Naši največji odliki sta povezanost tako na kot izven igrišča in nesebičnost v igri, kar nas krasi že od prvega dne priprav. In bolj ko se bo prvenstvo bližalo koncu, bolj bodo do izraza prišle ravno omenjene odlike, kot so povezanost moštva in pripravljenost pomagati drug drugemu v težkih trenutkih," je uvodoma dejal nekdanji "playmaker" ljubljanske Ilirije, ki se kmalu seli čez lužo, kjer se bo preizkusil v študentski ligi NCAA.

Mark Padjen je na evropskem prvenstvu v Ljubljani nedvomno prvo ime slovenske izbrane vrste do 20 let.
Mark Padjen je na evropskem prvenstvu v Ljubljani nedvomno prvo ime slovenske izbrane vrste do 20 let.
FOTO: Luka Kotnik

Padjen je v nadaljevanju pogovora navedel nazoren primer tega, kako se v slovenski izbrani vrsti lotevajo reševanja kriznih trenutkov v igri. "Poglejte, denimo, naš odstotek meta z razdalje ali prostih metov. Očitno je, da pri teh dveh segmentih igre že od začetka prvenstva nismo najbolj uspešni. Ampak vse to nadoknadimo oziroma prebrodimo kot ekipa. Igramo zelo kolektivno košarko, enkrat bom jaz (po)vlekel voz, naslednjič bo nekdo drug izstopal... Prav vsak igralec v rotaciji je ključnega pomena za uspešnost reprezentance," je prepričan prvi organizator igre Radosavljevićeve čete.

V dozdajšnjem delu Eurobasketa so Slovenci navdušili z navdahnjeno in na trenutke zelo igrivo košarko. Za to pa so "krivi" tudi igralci s klopi, ki prispevajo levji delež k uspehom izbrane vrste. "Menim, da so naši igralci s klopi vsakič še dvignili raven energije in da je posledično naša prednost samo še rasla. Kar je seveda odlika velikih ekip. O tem smo se veliko pogovarjali že pred začetkom evropskega prvenstva, da je vsak posameznik zelo pomemben v igralskem mozaiku," je enega od receptov za uspeh navedel Mark Padjen.

Mark Padjen se bo v začetku jeseni podal čez lužo, kjer se bo preizkusil v tamkajšnji študentski ligi NCAA.
Mark Padjen se bo v začetku jeseni podal čez lužo, kjer se bo preizkusil v tamkajšnji študentski ligi NCAA.
FOTO: Luka Kotnik

V trenutku pogovora naš sogovrnik še ni poznal imena slovenskega tekmeca v četrfinalu. Nekaj minut pred triindvajseto uro pa je postalo jasno, da bo to Turčija. "Meni je popolnoma vseeno. Zdaj se moramo samo dobro spočiti in pripraviti na naslednjega tekmeca. Če smo pravi, se lahko enakovredno kosamo s komerkoli," je v samozavestnem tonu zaključil Mark Padjen.

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košarka ep u20 slovenija belgija mark padjen

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