'V trenutku sem pomislil, da sem se težje poškodoval'

Luka Dončić je torej že v peti minuti dvoboja v Clevelandu utrpel zvin gležnja, zaradi česar se je nemudoma odzvala celotna klop Lakersov. Strateg trenutno petouvrščenega moštva zahodne konference JJ Redick je po tekmi priznal, da je v trenutku pomislil na najslabše.

"Vsi smo bili v skrbeh za Luko. Že tako imamo v dozdajšnjem delu sezone težave s poškodbami in, če bi se še kaj hujšega pripetilo Luki, bi bili v resnih težavah," je po visokem porazem v Rocket Areni uvodoma dejal 41-letni košarkarski strokovnjak in dodal: "K sreči je imel strah (pre)velike oči. Je pa dejstvo, da je ta parket že terjal težje poškodbe in upam, da se bodo stvari glede tega v prihodnosti vendarle uredile. V dobro glavnih protagonistov."