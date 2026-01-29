'V trenutku sem pomislil, da sem se težje poškodoval'

Luka Dončić je torej že v peti minuti dvoboja v Clevelandu utrpel zvin gležnja, zaradi česar se je nemudoma odzvala celotna klop Lakersov. Strateg trenutno petouvrščenega moštva zahodne konference JJ Redick je po tekmi priznal, da je v trenutku pomislil na najslabše.
"Vsi smo bili v skrbeh za Luko. Že tako imamo v dozdajšnjem delu sezone težave s poškodbami in, če bi se še kaj hujšega pripetilo Luki, bi bili v resnih težavah," je po visokem porazem v Rocket Areni uvodoma dejal 41-letni košarkarski strokovnjak in dodal: "K sreči je imel strah (pre)velike oči. Je pa dejstvo, da je ta parket že terjal težje poškodbe in upam, da se bodo stvari glede tega v prihodnosti vendarle uredile. V dobro glavnih protagonistov."
Dončić: "Pomislil sem na težjo poškodbo."
Slovenski košarkarski zvezdnik ni skrival zaskrbljenosti v prvih trenutkih po "sestopu" s parketa. "Bilo je boleče in takoj sem pomislil, da gre za težjo poškodbo," je dejal Luka in nadaljeval: "Moštva nisem želel pustiti na cedilu. Škoda za slab vstop v drugi polčas, je pa končni rezultat malce previsok. Upam, da se že na naslednji tekmi vrnemo na zmagovalne tirnice."
