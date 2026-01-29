Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'V trenutku sem pomislil, da sem se težje poškodoval'

Cleveland, 29. 01. 2026 08.01 pred 45 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Za košarkarji moštva Los Angeles Lakers je neuspešen večer v Clevelandu. Varovanci trenerja JJ Redicka so po katastrofalnem drugem polčasu morali priznati premoč tekmecu s 129:99, pri čemer je slovenski zvezdnik v vrstah 17-kratnih prvakov lige NBA Luka Dončić ob (lažjem) zvinu gležnja dosegel 29 točk. Po koncu tekme sta tako Redick kot Dončić izrazila zaskrbljenost zaradi neravnega parketa v Rocket Areni, ki je v preteklosti že terjal številne (težje) poškodbe.

Luka Dončić je torej že v peti minuti dvoboja v Clevelandu utrpel zvin gležnja, zaradi česar se je nemudoma odzvala celotna klop Lakersov. Strateg trenutno petouvrščenega moštva zahodne konference JJ Redick je po tekmi priznal, da je v trenutku pomislil na najslabše.

"Vsi smo bili v skrbeh za Luko. Že tako imamo v dozdajšnjem delu sezone težave s poškodbami in, če bi se še kaj hujšega pripetilo Luki, bi bili v resnih težavah," je po visokem porazem v Rocket Areni uvodoma dejal 41-letni košarkarski strokovnjak in dodal: "K sreči je imel strah (pre)velike oči. Je pa dejstvo, da je ta parket že terjal težje poškodbe in upam, da se bodo stvari glede tega v prihodnosti vendarle uredile. V dobro glavnih protagonistov."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić: "Pomislil sem na težjo poškodbo."

Slovenski košarkarski zvezdnik ni skrival zaskrbljenosti v prvih trenutkih po "sestopu" s parketa. "Bilo je boleče in takoj sem pomislil, da gre za težjo poškodbo," je dejal Luka in nadaljeval: "Moštva nisem želel pustiti na cedilu. Škoda za slab vstop v drugi polčas, je pa končni rezultat malce previsok. Upam, da se že na naslednji tekmi vrnemo na zmagovalne tirnice." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers cleveland cavaliers luka dončić

Toronto enajstič zapored izgubil proti New Yorku

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
29. 01. 2026 09.23
Še 10 minut skakaj nazaj, pa boš sigurno zbit od kakega šleperja ki prevaža južnoameriške prebežniki pred agenti
Odgovori
+1
1 0
Panter 63
29. 01. 2026 09.22
JJ Redick, pazi kaj delaš. Mi tukaj Sloveniji imamo ekipo katera se ukvarja z zamenjavo trenerjev. Da ne boš ti prišel na vrsto. Izgubiti 30 pik si idealni kandidat da te bodo obravnavali na svoji seji. Sekulić, Zorman so stalnica njihovih sej. Tudi Kek bil.
Odgovori
0 0
Fossil
29. 01. 2026 09.21
Luzerji,ta Donkič pa itak ne zna drugega kot jokat!!!
Odgovori
-1
0 1
realist9000
29. 01. 2026 09.10
katastrofa
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu
Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu
Zakaj je pranje surovega piščanca nevarno
Zakaj je pranje surovega piščanca nevarno
cekin
Portal
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
7 znakov, da v sebi skrivate genija
7 znakov, da v sebi skrivate genija
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469