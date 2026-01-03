'V trenutni rotaciji je pomemben vsak igralec'

"Pri nekaterih igralcih je več kot očitno, da so poleti dobro trenirali in posledično napredovali," je na novinarsko vprašanje o odlični igri Jacka Laravie (21 točk) in Jaxsona Hayesa (12 točk), ki sta prispevala levja deleža k 21. zmagi Lakersov v sezoni, odgovoril najučinkovitejši posameznik dvoboja z Memphis Griezzlisi (128:121) Luka Dončić .

"To ponavljamo že od začetka sezone, da je v naši rotaciji pomemben prav vsak igralec. Z LeBronom Jamesom skušava čim večkrat zaposliti najine soigralce, jim omogočiti, da izkoristijo vse svoje potenciale. Tokrat sta blestela Laravia in Hayes, pomembno vlogo je znova odigral Marcus Smart, pa Jarred Vanderbilt s trojko v zadnji četrtini, ko se je tehtnica dokončno prevesila na našo stran," je bil pri analizi srečanja še bolj izčrpen slovenski reprezentančni kapetan.

Redick je bil v zadnjem času zelo kritičen do igre v obrambi. Po besedah 41-letnika pa je tokrat prav ta odigrala ključno vlogo pri zmagi Lakersov. "Memphis se nam je večkrat približal zaradi naših individualnih napak. Ko pa smo igrali pametno 'pet na pet', je do izraza prišla naša kakovost. Z igro v obrambi sem zadovoljen, v ključnih trenutkih smo odigrali pametno in zbrano," je bil do svojih varovancev tokrat veliko bolj prizanesljiv JJ Redick.