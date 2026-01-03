Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'V trenutni rotaciji je pomemben vsak igralec'

Los Angeles, 03. 01. 2026 09.56 pred 44 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji los Angeles Lakers so po slabših predstavah v zadnjem obdobju v noči na soboto vendarle prišli do 21. zmage v sezoni. Pred svojimi navijači v Crypto.com Areni so bili boljši od zasedbe Memphis Grizzlies s 128:121. Ob zmagi jezernikov je slovenski zvezdnik Luka Dončić dosegel 34 točk in po tekmi poudaril, da je v (trenutni) rotaciji 17-kratnih prvakov lige NBA pomemben prav vsak igralec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pri nekaterih igralcih je več kot očitno, da so poleti dobro trenirali in posledično napredovali," je na novinarsko vprašanje o odlični igri Jacka Laravie (21 točk) in Jaxsona Hayesa (12 točk), ki sta prispevala levja deleža k 21. zmagi Lakersov v sezoni, odgovoril najučinkovitejši posameznik dvoboja z Memphis Griezzlisi (128:121) Luka Dončić.

Čeprav domači strateg JJ Redick ni mogel računati na vse razpoložljive moči (Austin Reaves, Rui Hachimura, Gabe Vincent ...), so v ospredje stopila druga imena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To ponavljamo že od začetka sezone, da je v naši rotaciji pomemben prav vsak igralec. Z LeBronom Jamesom skušava čim večkrat zaposliti najine soigralce, jim omogočiti, da izkoristijo vse svoje potenciale. Tokrat sta blestela Laravia in Hayes, pomembno vlogo je znova odigral Marcus Smart, pa Jarred Vanderbilt s trojko v zadnji četrtini, ko se je tehtnica dokončno prevesila na našo stran," je bil pri analizi srečanja še bolj izčrpen slovenski reprezentančni kapetan.

Redick je bil v zadnjem času zelo kritičen do igre v obrambi. Po besedah 41-letnika pa je tokrat prav ta odigrala ključno vlogo pri zmagi Lakersov. "Memphis se nam je večkrat približal zaradi naših individualnih napak. Ko pa smo igrali pametno 'pet na pet', je do izraza prišla naša kakovost. Z igro v obrambi sem zadovoljen, v ključnih trenutkih smo odigrali pametno in zbrano," je bil do svojih varovancev tokrat veliko bolj prizanesljiv JJ Redick.   

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers memphis grizzlies luka dončić

Prvaki nadigrali zdesetkani Golden State

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
03. 01. 2026 11.12
Edini problem je, ko ima ta ekipa samo 3 igralce..pa še te so izmenično poškodovani.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
zadovoljna
Portal
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
vizita
Portal
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Je digitalni detoks danes iluzija?
Je digitalni detoks danes iluzija?
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
cekin
Portal
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
moskisvet
Portal
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
dominvrt
Portal
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
okusno
Portal
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
voyo
Portal
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425