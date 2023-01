V Turčijo gredo popravit, kar so zakuhali v prvem delu

Cedevita Olimpija in Bursaspor sta se že pomerila v prvem krogu letošnje sezone, ko so gostje v Stožicah slavili z 81:73. To je bil začetek dolgega niza ljubljanskih porazov na evropski sceni, ki je trajal kar šest tekem. Na srečo zmajev je sistem tekmovanja v Eurocupu takšen, da imajo še vedno vse v svojih rokah – v osmino finala namreč napreduje osem od desetih ekip iz vsake skupine.

Optimizem Ljubljančanov pred vselej zahtevnim gostovanjem veje iz dejstva, da so v regionalni ligi Aba zabeležili kar osem zaporednih zmag, obenem so bili uspešni na dveh od zadnjih treh tekem v Eurocupu. Nazadnje so slavili pri vodilnemu moštvu skupine, francoskemu JL Bourgu, z 91:90.

Da se je rezultatska krivulja v primerjavi z začetkom sezone močno dvignila, je v veliki meri poskrbela vrnitev nekaterih nosilcev igre, ki so imeli težave s poškodbami. Četa Jurice Golemca pa še vedno ni stoodstotna. Zoran Dragić trenira po prilagojenem programu, Jan Kosi in Marko Radovanović okrevata po operacijah. Sta pa v Turčijo, kamor so se zmaji podali v torek zjutraj, z ekipo potovala Alen Omić in Karlo Matković. Prvi je imel težave z gležnjem, drugi pa se je v zadnjih dneh ukvarjal z želodčnimi problemi.