V Valencii se bosta za košarkarsko zlato borili Francija in Srbija

Na poti do polfinala je Belorusija premagala Švedsko z 58:46, Francija pa Bosno in Hercegovino z 80:67. Belgija je v četrtfinalu tesno premagala Rusijo s 85:83. Srbija pa je v zadnjem četrtfinalu po podaljšku premagala Španijo z 71:64.

Na EP so sodelovale tudi slovenske košarkarice. Prišle so do dodatnih kvalifikacij za četrtfinale, v katerih pa je bila boljša Rusija s 93:75 in tako poskrbela, da so Slovenke predčasno končale tekmovanje.

Ob sobotnih polfinalnih tekmah so poražene četrtfinalistke v soboto odigrale še tekmi za razvrstitev. Rusija je premagala Španijo z 78:74, BiH pa Švedsko z 82:63. Zmagovalki sta si zagotovili vstopnici za dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2022.