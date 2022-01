V vrste Cedevite Olimpije se vrača stari znanec

Mirko Mulalić se v slovensko prestolnico vrača po tem, ko je v zadnjih dveh sezonah nosil dres Rabotničkega in Albe Fehervar. V sezoni 2019/2020 je v dresu Cedevite Olimpije na parket stopil na 17 tekmah Lige ABA, dveh tekmah 7DAYS EuroCupa, vseh štirih preizkušnjah v Pokalu Spar in na obeh tekmah Lige Nova KBM za prvaka. Na regionalni sceni je v 12,9 minutah, ki jih je preživel na igrišču, dosegal 2,4 točke, 0,6 podaje in 0,6 skoka na tekmo, v evropskem pokalu pa je na dveh tekmah dosegel 10 točk. V slovenskem pokalnem tekmovanju je skupno dosegel šest točk, na državnem prvenstvu pa se ni uspel vpisati med strelce, so zapisali v klubskem sporočilu.

"Vesel sem, da se vračam v Cedevito Olimpijo. Ljubljana je moj dom in ljubljanski klub je ta, v katerem sem napravil svoje prve korake, zato verjamem, da bo občutek, ko znova oblečem dres, poseben. Ekipi, ki je že sestavljena in v kateri so vloge že razporejene, želim predvsem priskočiti na pomoč s svojimi izkušnjami in dati vse od sebe, da izpolni vse cilje, zadane pred začetkom sezone," je dejal Mulalić za klubsko spletno stran.