Dončić potreboval le 16 dni, da je postal najmlajši rekorder v zgodovini NBA

Luka Dončić, ki bo februarja dopolnil 20 let, je postal najmlajši igralec v zgodovini lige NBA s tremi trojnimi dvojčki v sezoni (a Ljubljančana čaka še kar nekaj tekem, da doseže še kakšnega). Pred tem je to uspelo zvezdniku lige NBA in igralcu Los Angeles Lakersov Lebronu Jamesu, ki je bil takrat star 20 let in 100 dni, Dončiću je to v dresu Dallasauspelo pri starosti 19 let in 343 dni.

Dončić je vse tri dvojne dvojčke dosegel od 21. januarja, ko mu je uspel prvi proti Milwaukeeju, naslednji je bil proti Torontu, sedaj pa še proti Charlottu - vse skupaj v 16 dneh. Pomembno je tudi dejstvo, da je Dallas premagal Charlotte in je tako na 11. mestu Zahoda (25 zmag, 28 porazov), za osmimi LA Clippersi zaostaja pet zmag.