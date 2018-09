V ŽIVO na VOYO: Lahko Nigerija kakorkoli ogrozi favorizirane Američanke?

Do konca letošnjega svetovnega prvenstva za košarkarice so ostali le še izločilni boji. Uvodno četrtfinalno tekmo bosta na Tenerifih odigrali reprezentanci Združenih držav Amerike in Nigerije. Lahko slednja na kakršenkoli način ogrozi favorizirane ameriške košarkarice? Prenos v živo na VOYO.

Košarka SP 2018 za ženske