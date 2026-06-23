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Košarka

V zmajevem košarkarskem gnezdu tudi občasni kanadski reprezentant

Ljubljana, 23. 06. 2026 17.33 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je v svoje vrste pripeljal kanadskega košarkarja Noaha Kirkwooda, ki bo v prihajajoči sezoni 2026/27 okrepil zunanjo linijo ljubljanskega članskega moštva.

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Noah Kirkwood (199 cm, 27. december 1999) prihaja v Ljubljano po uspešni sezoni 2025/26 v dresu poljskega Slaska iz Wroclawa, s katerim je nastopal tudi v Evropskem pokalu. V tekmovanju BKT EuroCup je v povprečju dosegal 12,7 točke, 4,3 skoke in 4,4 asistence na tekmo. Z ljubljanskim klubom je Kirkwood podpisal enoletno pogodbo.

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"Zelo smo veseli, da se nam je pridružil Noah. Gre za igralca, ki lahko moštvu pomaga na več različnih načinov. S svojo inteligenco, izkušnjami z evropskih parketov in ekipno naravnanostjo se odlično ujema z našo vizijo sestave moštva za novo sezono," je ob sklenitvi sodelovanja povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Chechu Mulero.

Chechu Mulero in Davor Užbinec
Chechu Mulero in Davor Užbinec
FOTO: Damjan Žibert

"Noaha Kirkwooda spremljamo že dlje časa, od njegovih dni v Bonnu, dobro ga poznamo tudi iz minule sezone, ko je igral za Slask. Gre za vsestranskega igralca, ki lahko igra na položajih dva in tri. Na tem igralnem položaju nadomeščamo DJ-ja Stewarta, ki je bil pomemben član naše ekipe zadnje tri sezone. Verjamemo, da ima Noah še prostor za napredek in da lahko v našem okolju naredi naslednji korak v njegovi karieri. Glede na razmere na trgu smo zadovoljni, da smo ga uspeli pripeljati v Ljubljano. Imel je tudi finančno boljše ponudbe, vendar se je odločil za naš klub, ker verjame, da mu lahko pomagamo pri nadaljnjem razvoju," je ob podpisu pogodobe s Kirkwoodom povedal glavni trener Olimpije, Zvezdan Mitrović.

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"Zelo sem navdušen nad priložnostjo, da zaigram za klub, kot je Cedevita Olimpija. Preteklo sezono sem imel priložnost igrati proti tej ekipi v EuroCupu in zelo mi je bil všeč njen slog igre. V mestu Wroclaw sem se odlično počutil, obenem pa sem o Ljubljani slišal same lepe stvari, zato se že veselim raziskovanja mesta," je ob podpisu pogodbe za uradno klubsko spletno stran povedal Noah Kirkwood.

Zvezdan Mitrović na tekmi proti Hamburgu
Zvezdan Mitrović na tekmi proti Hamburgu
FOTO: Damjan Žibert

Noah Kirkwood je svojo košarkarsko pot sprva gradil na Univerzi Harvard, kjer je v zadnji študentski sezoni v povprečju beležil 17,7 točke, 5,7 skoka in 3,0 asistence na tekmo. Med letoma 2018 in 2022 je pustil močan pečat na Harvardu, kjer se je uveljavil kot eden najboljših igralcev Ivy League. Že v svoji prvi sezoni je osvojil naziv novinca leta (Ivy League Rookie of the Year). V drugi sezoni je bil izbran v drugo peterko Ivy League (All-Ivy Second Team), po zadnji študentski sezoni pa še v prvo peterko tekmovanja (All-Ivy First Team).

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Po zaključku študijske kariere se je preselil v NBA G-League, kjer je nosil dres Long Island Netsov, nato pa profesionalno pot nadaljeval v Evropi. Nastopal je v Nemčiji, Franciji in nazadnje na Poljskem. Dve sezoni, v dresu ekip Telekom Bonn in Saint-Quentin, je preživel tudi v košarkarski Ligi prvakov. V nemškem kolektivu je zaigral na 15 tekmah in v povprečju dosegal 9,7 točke, 2,7 skoka in 2,5 asistence, za francosko ekipo pa je na sedmih odigranih tekmah v povprečju beležil 7,6 točke, 2,4 asistence in 2,3 skoke na tekmo.

Bil je tudi član mlajših reprezentanc Kanade – nosil je dres ekip U16, U17 in U19, in leta 2017 z reprezentanco U19 tudi osvojil naslov svetovnega prvaka.

košarka cedevita olimpija

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