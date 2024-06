V Zrečah začetek misije Pariz: brez Dončića, a s Čančarjem in Murićem

V pripravljalnem obdobju bodo slovenski tekmeci, Litovci in Brazilci, ki so si ju Slovenci izbrali zaradi tega, ker želijo igrati z močnimi reprezentancami. "Igrali bomo na zelo močnem turnirju, zato se ravno proti takšnim reprezentancam najhitreje pokažejo slabosti, ki jih bomo morali v igri še popraviti," je nadaljeval selektor, ki je zadnji dve sezoni preživel v Rusiji na klopi moštva Lokomotiv iz Kubana, s katerim ga pogodba veže še eno sezono.

"Upam, da ga bosta fizioterapevt in kondicijski trener pripravila do tega, da bo lahko reprezentanci pomagal v kvalifikacijah," je o Čančarju dejal Sekulič. Po enaki poškodbi se v moštvo vrača tudi Edo Murić , za katerega prav tako velja, da ni v ustrezni tekmovalni formi, ki jo bo skušal s Čančarjem uloviti skozi pripravljalne tekme.

"Najpomembneje je, da so igralci motivirani in pripravljeni, da pomagajo reprezentanci do izpolnitve zastavljenih ciljev," je uvodoma dejal Aleksander Sekulić .

Tobey vesel ponovnega snidenja, za njim toplo-hladna sezona v Beogradu

Zanimiva in trofejna sezona je za centrom Mikom Tobeyjem. Naturalizirani košarkar je minulo sezono preživel v Beogradu pri Crveni zvezdi. "V Beogradu je zares izjemno vzdušje, predvsem navijači Crvene zvezde so zares izjemni, kar je posebej prišlo do izraza na tekmah Evrolige. Tudi derbiji s Partizanom so bili nekaj posebnega," je dejal Tobey. Dodal je še, da za naslednjo sezono še ni nič jasnega, saj se je poletje šele začelo.

V pogovoru z njim je beseda nanesla tudi na spremljanje finalne serije tekem v ligi NBA. "Tekme so zame precej pozno, zato jih raje prespim. Izide prek medijev preverim šele naslednji dan in pogledam vrhunce tekem. Upam, da se bo Dallas po dveh porazih lahko pobral, a Celticsi so v tem trenutku zares dobri," je o dogajanju v svoji domovini dejal Tobey.

Ob tem se ni mogel izogniti niti vprašanju glede vzdušja v ekipi, potem ko se z nekaterimi igralci ni videl že zelo dolgo. "Lepo jih je bilo ponovno videti in se z njimi dobiti na večerji. Mnogi so imeli za sabo zelo različne sezone, medtem ko drugi še okrevajo po poškodbah. Turnir bo prišel zelo hitro in tja se bomo odpravili igrat kar najboljšo košarko," je bil jasen Tobey.

Turnir v Pireju bo od 2. do 7. julija. Slovenija bo nastopila v skupini s Hrvaško in Novo Zelandijo. V drugi skupini so Grčija, Egipt in Dominikanska republika, na olimpijske igre se bo uvrstila le najboljša reprezentanca.