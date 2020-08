Milwaukee zaradi rasne nestrpnosti bojkotiral tekmo, NBA sezona 'visi'

V sredo ob 22.10 bi se morala začeti peta tekma prvega kroga končnice vzhodne konference med Milwaukeejem in Orlandom. Toda Bucks, ki vodijo s 3:1 v zmagah, se zaradi bojkota niso pojavili na parketu mehurčka na Floridi. Štiri minute pred predvidenim začetkom dvoboja so v garderobo odšli tudi košarkarji Orlanda. Po poročanju najbolj znanega košarkarskega novinarja Adriana Wojnarowskega so se igralci Milwaukeeja, sicer najboljšega moštva rednega dela lige NBA, odločili, da bodo zaradi policijskega nasilja, ki je botrovalo hudim poškodbam še enega temnopoltega prebivalca ZDA, bojkotirali obračun. O bojkotu so po nedeljskem dogodku, v katerem je bilJacob Blakesedemkrat ustreljen, posledično je ostal hrom, razmišljali tudi košarkarji Toronta in Bostona, ki se bodo pomerili v polfinalu vzhodne konference.