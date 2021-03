Denverju ni pomagal niti trojni dvojček Jokića

Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar ni dobil priložnost v ligi NBA ob porazu proti New Orleans Pelicans s 108:113. Denverju ni pomagal niti trojni dvojček Nikole Jokića, ki se je ustavil pri 29 točkah, 10 skokih in 10 podajah. Po 30 točk sta na drugi strani dosegla Brandon Ingram in Zion Williamson.

icon-expand Chris Paul FOTO: AP Na preostalih tekmah so pričakovan poraz brez obeh zvezdnikovLeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa doživeli prvaki Los Angeles Lakers proti Phoenix Suns s 94:111. Na tekmi jeChris Paulkot šesti košarkar v zgodovini lige NBA prebil mejo 10.000 podaj. Ima jih 10.004, na vrhu večne lestvice pa jeJohn Stockton s 15.806. Lakers kljub porazu ostajajo tretje moštvo zahoda (28-15), Phoenix pa se je na drugem nekoliko odlepil (28-13). Philadelphia je po zmagi s 101:100 po podaljšku proti New York Knicks ostala na vrhu vzhoda (30-13), sledi pa jim Brooklyn (29-14). Tokrat so ugnali Washington Wizards s 113:106. Izidi:

Miami Heat - Indiana Pacers 106:109(podaljšek)

(Goran Dragić zaradi bolečin v križu za Miami ni igral) Houston Rockets -Oklahoma City Thunder 112:114 Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 108:113

(Vlatko Čančar ni stopil na parket za Denver) Boston Celtics- Orlando Magic 112:96 Brooklyn Nets - Washington Wizards 113:106 Cleveland Cavaliers- Toronto Raptors 116:105 Detroit Pistons -Chicago Bulls 86:100 New York Knicks - Philadelphia 76ers 100:101(podaljšek) Phoenix Suns- Los Angeles Lakers 111:94 Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 92:132

(Luka Dončić; 37 točk, 7 skokov, 4 podaje v 29:36 minute za Dallas)