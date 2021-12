V profesionalnih ligah v ZDA težave zaradi novega vala okužb

V zadnjih dneh najbolj odmeva dogajanje v NFL, kjer so v ponedeljek zabeležili rekordnih 37 primerov okužb s covidom-19, največ v enem dnevu od začetka pandemije. Ta številka naj bi sicer po za zdaj neuradnih podatkih v torek narasla na 38. Kot izpostavlja AFP, gre za skrb zbujajoč vdor virusa v ligo, ki je prve tri mesece letošnjega tekmovanja izvedla brez večjih težav.

Širjenje okužb bi tako lahko vplivalo na boje za mesta v končnici. Po zadnjem koncu tedna sta se z večjim številom okužb in igralcev v karanteni znašli moštvi Los Angeles Rams in Cleveland Browns. Obe sta zaradi tega okrepili ukrepe za zajezitev širjenja okužb, zaradi česar sta zaprli svoja vadbena centra za dva dni.

Veliko okužb imajo tudi v moštvu Washingtona, ki je tudi kot prvo v ponedeljek potrdilo prisotnost različice omikron, čeprav pri članu podpornega osebja, ki ni v neposrednem stiku z igralci ali trenerji.

Glede na podatke s sredine novembra je v ligi NFL več kot 94 odstotkov igralcev cepljenih, med strokovnim osebjem je ta delež skoraj 100-odstoten. Je pa v zadnjih tednih odmeval primer treh igralcev prvakov iz Tampe, ki so svoj status dokazovali s ponarejenimi cepilnimi kartončki. Vsi so bili suspendirani za tri tedne, lahko bi jih celo doletele ovadbe pravosodnih organov. Tampa se je pred sezono sicer razglasila za moštvo s polno precepljenostjo.

Težave z vdorom virusa se v zadnjih dneh stopnjujejo tudi v ligi NBA, kjer je moštvo Brooklyna v pretekli noči igralo brez sedmih igralcev. Med igralci v karanteni sta zvezdnika James Harden in LaMarcus Aldrige.

V najmočnejši košarkarski ligi so prestavili prvi tekmi te sezone zaradi prisotnosti virusa v vrstah Chicaga. Med največjimi imeni na seznamu trenutno odsotnih se je znašel tudi lanski najkoristnejši igralec finala Giannis Antetokounmpo.

Na prestavitve tekem so nekoliko bolj navajeni v ligi NHL, saj se te dogajajo od začetka nove sezone. Se pa v zadnjih dneh beleži porast števila okužb in karanten. Tako je v torek sedem ekip sporočilo, da ima nove primere, liga pa je v zadnjih dveh dneh prestavila tekme Calgaryja do 16. decembra in tekmo Caroline ter Minnesote.