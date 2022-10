Valencia do prve zmage v Evroligi, padel je Efes Anadolu

Drugo zaporedno zmago je zabeležila Barcelona. Po Real Madridu je v Münchnu premagala Bayern s 84:73. Mike Tobey je za Katalonce igral dobrih dvanajst minut in dosegel pet točk, Žan Mark Šiško pa je izpustil obračun zaradi poškodbe palca.

Valencia je uvodni dve tekmi na domačem parketu izgubila proti Baskonii in Asvelu, neprepričljivo pa je začela tudi špansko prvenstvo, kjer je v štirih nastopih dosegla le dve zmagi. Na gostovanju v Turčiji je v prvem polčasu zadela dvanajst trojk, na koncu 16:33, v napeti končnici pa je ohranila dovolj zbranosti, da je prvaku zadnjih dveh sezon Evrolige zadala drugi poraz v sezoni.

Nov poraz je doživel Partizan, Gregor Glas pa tudi tokrat ni dobil priložnosti za igro. Zasedba Željka Obradovića je pred domačimi gledalci slabo odigrala drugi polčas, zmogla je komaj 26 točk, katastrofalen pa je bil predvsem zadnji del tekme. V slabih sedmih minutah je Partizan dosegel zgolj štiri točke in zapravil vodstvo pri 71:62. Armani Milano je slavil z 80:75.

V sredo so na sporedu še dvoboji Alba Berlin – Panathinaikos Atene, Baskonia Vitoria – Crvena zvezda Beograd in Real Madrid – Olympiacos Pirej, četrti krog pa sledi že v četrtek in petek.