Cedevita Olimpija je končno zaživela in prepričljivo premagala Valencio

Cedevita Olimpija je po odlični predstavi v Valencii prepričljivo (97:85) premagala domače moštvo in znova zaživela v Eurocupu. Svojo tretjo zmago v Eurocupu so Ljubljančani dosegli po odličnih predstavah kapetana Jake Blažiča (24 točk, pet podaj), Eda Murića (15 točk) in Yogija Ferrella (15 točk, sedem podaj).

Cedevita Olimpija je po zmagah na uvodnih dveh tekmah v skupini B izgubila naslednjih pet srečanj. Težko gostovanje v Valencii je predzadnjo Olimpijo postavilo pod veliko preizkušnjo, a zmagi na zadnjih dveh tekmah v regionalni ABA ligi sta Ljubljančanom vlili dovolj samozavesti, da so tekmo v napadu začeli odlično. Po šestih minutah so gostje vodili že 19:10. Prvo ime uvodnih minut tekme je vsekakor bil Edo Murić, ki je še pred koncem prve četrtine zbral že enajst točk. Zadel vse tri mete za tri točke. Poleg odlične igre v napadu, je Murić z dvema ukradenima žogama blestel tudi v obrambi. Njegov odhod na klop je domače ohrabril, saj so z zadetim metom za tri točke tik pred zaključkom uvodne četrtine prednost Cedevita Olimpije znižali na 24:22. V prvi peterki Valencie sta začela tudi oba slovenska košarkarja, ki kruh služita na jugovzhodu Španije. Mike Tobey je v prvih desetih minutah dosegel pet točk. Klemen Prepelič pa je uvodno četrtino zaključil brez točke.

icon-expand Jaka Blažič in Klemen Prepelič FOTO: KK Cedevita Olimpija in Tine Ružič

Bolj izenačena druga četrtina Olimpija je v uvodu prednost zgradila predvsem preko odlične skrbi za žogo, saj so jim jo nasprotniki ukradli zgolj enkrat. Valencia je žogo izgubila sewdemkrat. To se je v drugi četrtini spremenilo, saj so domači zaigrali bolj zbrano v obrambi in druga četrtina je bila bolj izenačena. Kapetan gostov Jaka Blažič je nadaljeval tam, kjer je Murić zaključil, saj je po 16 minutah igre zbral devet točk. Zgledu slovenskih olimpijcev je pri Olimpiji sledil zgolj Yogi Ferrell, ki je v prvem polčasu dosegel osem točk. Domači so v napadu igrali veliko bolj uravnoteženo, saj je zanje v prvem polčasu kar šest igralcev zbralo vsaj pet točk. Veliko skrbi je trenerju Olimpije Jurici Golemcu povzročal podatek, da je prve proste mete za Cedevito Olimpijo šele v zdanji minuti prvega polčasa izvajal Ferrell. Valencia je na drugi strani izvajala kar 11 prostih metov.

icon-expand Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je odigral odlično tekmo tako v napadu, kot tudi v obrambi FOTO: KK Cedevita Olimpija in Tine Ružič

Znova odličen začetek Olimpije z bolj zbranim zaključkom Ljubljančani so drugi polčas začeli podobno kot prvega, saj so po delnem izidu 9:3 in odlični igri Blažiča po treh minutah igre povedli 52:47. Minuta odmora, ki jo je sklical domači trener Ljubljančanov ni ustavila. Na polovici igre v tretji četrtini je Olimpija vodila že za 12 točk. Murić je v tem delu igre stopil v ozadje, v ospredje pa sta rinila Blažič in Ferrell, ki sta ob dobrem točkovnem izkupičku odlično tudi podajala soigralcem, saj sta skupaj po treh četrtinah zbrala enajst podaj. Z izboljšano predstavo se jima je pridružil tudi Jacob Pullen, ki je do tega trenutka zbral devet točk.

icon-expand Yogi Ferrell FOTO: KK Cedevita Olimpija in Tine Ružič

Stopnjevali pritisk in prepričljivo zmagali Olimpija za razliko od prve četrtine v tretji ni popustila in v zaključek tekme je vstopila s prednostjo 70:64. Tudi prve minute zadnje četrtine so minevale po okusu gostov. Zach Auguste je z dvema atraktivnima zabijanjema nadaljeval odlično igro Olimpije. Jaka Blažič je nadaljeval z odlično igro v napadu, njegovi soigralci pa so igrali obrambo, ki je Valencio redno silila v izgubljene žoge.

V zadnje tri minute so gostje vstopili s prednostjo devetih točk, minuto pozneje so vodili že za 13 točk. O zmagovalcu tekme ni bilo več dvoma in Ljubljančani so po odlični predstavi in tretji zmagi v skupini na vročem gostovanju znova zaživeli tudi v Eurocupu.

icon-link Valencia - Cedevita Olimpija FOTO: AP