Valencia v zadnji sekundi do šeste zmage v sedmih tekmah

Za Valencio je bila to šesta zmaga v zadnjih sedmih nastopih v evroligi in trinajsta v sezoni. Klemen Prepelič je igral slabih 16 minut in v tem času dosegel dve točki iz prostih metov (trojke 0:2) ter imel tri podaje in dva skoka.

Pomembno zmago v boju za končnico je dosegel Žalgiris, ki je bil na domačem parketu boljši od neposrednega tekmeca Baskonie z 79:75. Deset tekem pred koncem sta obe ekipi pri razmerju 13-11. Ključna igralca pri Žalgirisu sta bila Rolands Smits z 20 točkami in Egaras Ulanovas s 16 točkami, petimi skoki in petimi podajami.

Francoski obračun med Monacom in Asvelom so dobili košarkarji iz kneževine, ki so bili boljši s 87:75. S petnajsto zmago je Monaco skočil na četrto mesto.

Dve tekmi 24. kroga bosta odigrani naknadno. Anadolu Efes - Real Madrid in Fenerbahče Istanbul - Armani Milano sta bili prestavljeni zaradi katastrofalnega potresa v Turčiji.