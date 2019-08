Valverde nalil čistega vina: Komaj čakam, da se prestopni rok zaključi. Vsi si bomo odpočili

"Komaj čakam, da pride dan, ko se prestopni rok zaključi. Vsi si bomo odpočili in vemo, kako je to, saj je vse skupaj zelo dolgo. O Neymarju nimam kaj reči. Je igralec druge ekipe, spoštujemo druge rivale in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Ko se bo zaključilo, bo to končno zaključeno," je Valverde med vrsticami priznal, da so v taboru Barcelone že zelo utrujeni zaradi Neymarjeve prestopne sage, ki traja že praktično celotno poletje.

Valverde pravi, da si želi končno odpočiti od sage z (ne)prestopom Neymarja. FOTO: AP Spregovoril je tudi o stanju poškodovanega Lionela Messija, ki bo izpustil tudi tekmo tretjega kroga španske La Lige z Osasuno. "Njegov proces okrevanja poteka normalno. Upamo, da bo do tekme z Valencio že na voljo. Želimo si računati nanj, toda videli bomo, kako bo," je še dejal trener Barcelone Ernesto Valverde. Dotaknil se je tudi morebitnega odhoda hrvaškega vezista Ivana Rakitića, ki ga je Barcelona po pisanju tujih medijev vključila v pogajanja za prestop Neymarja. "Je igralec, ki je tukaj veliko odigral in nihče si ne predstavlja, da ga ne bi bilo tukaj," je bil jasen Valverde. Ta se je na novinarski konferenci pred tekmo z Osasuno spomnil tudi tragedije v družini Luisa Enriqueja, ki mu je umrla vsega devet let stara hčerka Xana. "Še preden začnemo, bi se rad spomnil družine Luisa Enriqueja. Težko je najti prave besede za ljudi, ki preživljajo tako težke čase. Toda želim prenesti vso ljubezen in podporo zanj iz celotnega kluba Barcelone. Pošiljamo mu velik objem," se je nekdanjega trenerja Barcelona ob hudi družinski tragediji spomnil Valverde.