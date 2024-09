Vanja Černivec nova podpredsednica ameriškega košarkarskega kluba

Ob njenem prihodu 15. julija je vodja ekipe Ohemaa Nyanim za klubsko spletno stran dejala, da je gradnja ekipe z njo kot podpredsednico košarkarskih operacij izjemna priložnost in uresničitev sanj.

"Vanja ima ogromno košarkarskega znanja, pri čemer je tudi izjemna osebnost. Naša ekipa je z njo še močnejša, saj nam bo v veliko pomoč tako v pisarnah kot tudi pri delu z ekipo," je dejala Nyanim in novi sodelavki zaželela dobrodošlico v slovenskem jeziku.

Nekdanja košarkarica in pozneje trenerka Černivčeva je prav tako izrazila zadovoljstvo nad novimi izzivi, ki jo čakajo v ZDA. "Zelo sem hvaležna in počaščena, da sem se pridružila kolektivu, ki slovi po zmagovalni miselnosti, a ob tem ljudi postavlja na prvo mesto. Mislim, da so te vrednote v klubu zelo zakoreninjene. Tudi zame je izgradnja skupnosti in pozitivnih sprememb skozi košarko tisto, k čemur stremim," je dejala 42-letna Mariborčanka.

Ekipa Golden State Valkyries ima sedež v Oaklandu, medtem ko bo domače tekme igrala v dvorani Chase Center v San Franciscu.

Pred nastopom funkcije pri valkirah je Černivčeva med letoma 2020 in 2022 delovala kot skavtinja za moštvo lige NBA Chicago Bulls, medtem ko je v minulih dveh sezonah delovala kot športna direktorica ženske ekipe London Lions, ki je lani osvojila evropski pokal.

V igralski karieri je nastopala za Maribor, Ježico in Triglav. Ob tem se lahko pohvali tudi z diplomo iz mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti za družbene vede.