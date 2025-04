'Včasih sprejmem odločitve, za katere ne vem, kako so na koncu uspešne'

Lakersi so se z 48. zmago utrdili na tretjem mestu na zahodu, razlike med ekipami pa ostajajo minimalne, tako da bo vsaka nadaljnja tekma sila pomembna. "Tu je zelo težko igrati in zmagati. Lestvica na zahodu je nora. Nujno smo potrebovali to zmago. Zelo dobro smo delili žogo in zato smo prišli do odličnih metov. Vedeli smo, da moramo že od začetka biti agresivni, in to smo storili," je bil po veliki zmagi zadovoljen najboljši igralec na tekmi Luka Dončić.