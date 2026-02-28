Žiga Samar na tekmi s Češko. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenska reprezentanca je prvo izmed dveh tekem s Češko, ki ju bosta reprezentanci odigrali v manj kot 48 urah razlike, pričakala močnejša za Klemna Prepeliča. Slednji se je ekipi priključil le nekaj ur pred uvodnim sodniškim metom, saj so ga v četrtek zvečer še čakale klubske obveznosti v Dubaju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zaradi znanih težav s poškodbami soigralcem nista mogla pomagati Leon Stergar (gleženj) in Aljaž Kunc (hrbet). Izven dvanajsterice je tokrat ostal Mark Padjen, na dopoldanskem treningu pred tekmo pa je postalo jasno, da včerajšnji padec Mihe Cerkvenika vendarle ni bil tako nedolžen. Član Cedevite Olimpije je sicer skušal stisniti zobe, a so bile bolečine v nogi prehude.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Več faktorjev je, ki so poskrbeli, da se je tekma končala, kot se je. Prvi je Klemen Prepelič, ki je prišel z letala dobesedno v dvorano, drugi je, da je strokovni štab naredil dobro delo pri pripravi na tekmeca in smo dobro preučili njihovo igro," je sprva dejal selektor slovenskih košarkarjev Aleksander Sekulić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Tudi sam jih dobro poznam. Poleg tega je ta ekipa igrala tudi zelo srčno, igrali so eden za drugega, se borili. Na koncu je bilo za tekmeca zelo težko, da je sploh zadel, mi pa smo dobili veliko samozavesti. A ključen je bil skok v napadu, ko je bilo nato lahko zadevati. A to je vendarle samo ena tekma v kvalifikacijah, čeprav moraš biti zadovoljen, ko zmagaš za 40 točk. Že čez dva dni nas čaka že naslednji obračun," pa gleda naprej Sekulić.

Stefan Joksimović FOTO: Aljoša Kravanja

Prepelič: Zavedamo pa se, da nas na Češkem čaka polna dvorana in povsem drugačna tekma

20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Na mundialu v Dohi bo zaigralo 32 ekip. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Leta 2006 na Japonskem je bila deveta, 2010 v Turčiji osma, 2014 v Španiji sedma, 2023 na Filipinih pa prav tako sedma.

"Ne spomnim se, da bi tako dobrega tekmeca v kvalifikacijah premagali s takšno razliko. Zelo pomembna zmaga, zmagali smo za 40 točk proti ekipi, ki doslej še ni doživela poraza. Fantje si zaslužijo to, še posebej je pomembno za samozavest mladih igralcev. Še posebej v drugem polčasu smo imeli vse pod nadzorom, skok je bil naš in potem je steklo. Zame je bilo malo težje, ker sem prišel pet ur pred tekmo. A ko je steklo, je bilo vse lažje. Upam, da bo tako tudi v nadaljevanju. Zavedamo pa se, da nas na Češkem čaka polna dvorana in povsem drugačna tekma," je po lepi zmagi v Bonifiki dejal izkušeni Klemen Prepelič.

Klemen Prepelič FOTO: Profimedia

Slovenija v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo naslednje leto v Katarju igra dve tekmi s Češko. Prvi dvoboj je v Kopru visokl dobila, drugega bodo v nedeljo v Jihlavi gostili Čehi. V jesenskem prvem ciklu so bili izbranci selektorja Aleksandra Sekulića polovično uspešni. Na domačem terenu so za točko po podaljšku izgubili z Estonijo (93:94), v gosteh pa premagali Švedsko (94:85). Izid:

Slovenija - Češka 99:59 (20:16, 24:20, 31:14, 24:9)