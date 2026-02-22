Več kot 9000 dolarjev: Nora podražitev vstopnic za ogled tekem Dončića

Franšiza iz mesta angelov je bila v zadnjem letu podvržena velikim spremembam, največ pozornosti je seveda požel prihod slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki je v Kalifornijo prišel lanskega februarja. V ozadju pa je prišlo tudi do vplivne menjave vodstvene strukture, ko je v klub prišel ameriški poslovnež Mark Walter. 66-letnik bo očitno v drugi najuspešnejši košarkarski franšizi korenito preuredil tudi, kar se tiče cen sezonskih vstopnic.

V letošnji sezoni so morali pristaši jezernikov v enem od višjih cenovnih razredov za sezonsko vstopnico odšteti okoli 5.500 dolarjev, kar je evropskim športnim navdušencem nepredstavljivo. Naslednjo sezono pa bodo morali navijači Lakersov še globlje seči v žep. Dolgoletni imetnik sezonske karte je za ESPN razkril ceno nove vstopnice, ki se je povišala za neverjetnih 45,9 %, to pomeni, da bo moral odšteti 9.035 dolarjev.