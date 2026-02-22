Naslovnica
Košarka

Več kot 9000 dolarjev: Nora podražitev vstopnic za ogled tekem Dončića

Los Angeles, 22. 02. 2026 18.39 pred 1 uro 2 min branja 40

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić in LeBron James

Jezernike v domači areni Crypto.com v noči iz nedelje na ponedeljek čaka obračun z Boston Celtics. Pred srečanjem z največjimi tekmeci je navijače kalifornijskega moštva razjezila napoved vodstva, ki bo v naslednji sezoni konkretno dvignilo ceno sezonskih vstopnic za ogled "največjega šova na zemlji".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Franšiza iz mesta angelov je bila v zadnjem letu podvržena velikim spremembam, največ pozornosti je seveda požel prihod slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki je v Kalifornijo prišel lanskega februarja. V ozadju pa je prišlo tudi do vplivne menjave vodstvene strukture, ko je v klub prišel ameriški poslovnež Mark Walter. 66-letnik bo očitno v drugi najuspešnejši košarkarski franšizi korenito preuredil tudi, kar se tiče cen sezonskih vstopnic.

V letošnji sezoni so morali pristaši jezernikov v enem od višjih cenovnih razredov za sezonsko vstopnico odšteti okoli 5.500 dolarjev, kar je evropskim športnim navdušencem nepredstavljivo. Naslednjo sezono pa bodo morali navijači Lakersov še globlje seči v žep. Dolgoletni imetnik sezonske karte je za ESPN razkril ceno nove vstopnice, ki se je povišala za neverjetnih 45,9 %, to pomeni, da bo moral odšteti 9.035 dolarjev.

Navijači v Crypto.com areni
Navijači v Crypto.com areni
FOTO: Profimedia

Vodstvo je potrdilo govorice: "Naslednjo sezono načrtujemo preureditev cen sezonskih vstopnic," se je glasila izjava. Svojo odločitev upravičujejo z izrednim porastom zanimanja za ogled tekem jezernikov po šokantnem prihodu Dončića. Poleg nove cene bo klub navijačem zaračunal še dobre 3 odstotke zaradi administrativnih stroškov. Crypto.com arena sprejme dobrih 18.000 navijačev, kljub noremu in nemoralnemu dvigu cen lahko še naprej pričakujemo, da bo na skorajda vsaki tekmi zapolnjena do zadnjega kotička.

la lakers luka dončić sezonske vstopnice cena

Nov pretep v ligi NBA, glavni akter sin Scottieja Pippna

KOMENTARJI40

297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Puško v koruzo
22. 02. 2026 20.15
Če živiš v LA, tak znesek sploh ni visok. Sej vidite kdo hodi na tekme, sami znani in bogati ljudje.
Odgovori
0 0
Amor Fati
22. 02. 2026 20.15
Ze ena sama karta stane petkrat preveč. 🤣 Mislim, ljudje gredo dejansko na tekme zato da se nazrejo hotdogov, kokic, in tacosov, in zato, da košarkarjem, ki sploh ne igrajo obrambe na parketu, vzklikajo, da naj igrajo obrambo na parketu. Seveda potem v zahvalo vsake toliko časa, za vlozen denar dobijo koš za zmago od njihovega najljubšega košarkarja. Pač cirkus, dejansko navadni cirkus od košarke. Daleč od resnične košarke.
Odgovori
0 0
GMajky
22. 02. 2026 20.10
Js dam tak denar raj za dopust z druzino.
Odgovori
0 0
NeXadileC
22. 02. 2026 20.09
Same stave in prestave...
Odgovori
0 0
NeXadileC
22. 02. 2026 20.08
Za kaj so eni pripravljeni odšteti 9.000$... Med tem pa imajo toliko brezdomcev in zafuranih odvisnikov na ulicah...
Odgovori
0 0
NeXadileC
22. 02. 2026 20.06
Očitno jim tam denarja ne manjka...
Odgovori
+1
1 0
Rob123
22. 02. 2026 20.03
A tam samo Doncic igra napihnjen članek!
Odgovori
+2
3 1
Mojemnenjeinpika
22. 02. 2026 19.56
Čudovita Amerika, kjer se vse vrti okoli denarja in bogatenja najbogatejših.
Odgovori
+1
2 1
enapi
22. 02. 2026 19.56
Višji rang vstopnic in 41 domačih tekem. Sploh ni veliko.
Odgovori
+0
1 1
ata_jez
22. 02. 2026 19.49
5.500 -> 45,9% -> 8.025 🤣 9.035?
Odgovori
-1
0 1
Mali medo
22. 02. 2026 19.48
Prepisal članek iz Siola in dodal da je Luka vzrok temu. Butale pres
Odgovori
+4
6 2
Voly
22. 02. 2026 19.51
Misliš, da je vzrok temu Hačimura, ali Hayes?
Odgovori
+0
1 1
galeon
22. 02. 2026 19.46
Neumni tisti, ki kupujejo. Mora pa kripelj na hitro zaslužit saj je njegov konec zelo blizu. Bosta skupaj z Lincijevo hodila.
Odgovori
+0
3 3
Voly
22. 02. 2026 19.51
Kaj ti misliš, da si je podražitev omislil Dončič? Saj menda nisi tako omej..?
Odgovori
+1
2 1
Buča hokaido
22. 02. 2026 19.43
Šokantni prihod Dončića?
Odgovori
+1
2 1
rok1211
22. 02. 2026 19.43
američani imajo denar, slovenci imamo socialno državo
Odgovori
+3
4 1
poper00
22. 02. 2026 19.47
Pojdi v Ameriko.Mnogo več kot v areni jih je v kartonastih škatlah,lačni in prezebli.Demokracija in zdravstvo velja samo za bogate.
Odgovori
+4
5 1
Mojemnenjeinpika
22. 02. 2026 19.57
Američanov je veliko. Večina jih je na beraški palici.
Odgovori
+1
2 1
StAnalitik
22. 02. 2026 20.09
A zato pride Kopitar domov po koncu kariere v NHL ligi? Ker je tam vse tako OK.
Odgovori
0 0
pager
22. 02. 2026 19.41
niti sledim košarko, še manj tega dončiča, pa me čudi kako komentirate, neke vrste socialistično, morda komunistično, vse karte dostopne vsem. Zakaj? Ne zastopim če nekdo ponuja eksluzivo, zakaj bi prodajal karte poo ceni, kot da bi jaz metal na koš. V tržnem gospodarstvu se to plača in dokler bo dvorana ali arena, karkoili že je, polna zakaj neb cen dvigoval. To ni hrana ali elektrika ali voda, ki je nujno potrebna za življenje, to je tisto nekaj več , kar šteje v današnjem času in premislite kolk bo "vreden" selfi iz take tekme. Se pa to verjeten tud po tv prenaša in če imaš dober hišni kino, je skoraj identično kot v areni, vsaj jaz mislim tko.
Odgovori
+2
3 1
Mojemnenjeinpika
22. 02. 2026 19.58
Mogoče zato, ker bi moral šport pripadati vsem, ne samo tistim s polnimi žepi? Ja, vem, nora komunistična ideja.
Odgovori
+0
1 1
Valkidžija
22. 02. 2026 20.03
Sej imajo televizorje. Kaj je treba tam viset za 9 jurjev.
Odgovori
0 0
ReAnDa
22. 02. 2026 19.38
Balon poči, če je prenapihnjen.
Odgovori
-1
0 1
seter73
22. 02. 2026 19.36
horda 20.000 ljudi gre gledat 5 popolnih neznancev, ki ne morejo skupaj rešiti testa Vesele šole za 6. razred, kako bodo metali zogo na kos..potem pa pogrej in pojej, pa pasteta celo leto.., ampak je pa objavil na kaksnem bilkodebilkoomrežju da je bil na tekmi in lajki ga nasitijo
Odgovori
-1
2 3
vrtnar _
22. 02. 2026 19.35
kako lahko tako pretiravate, to že meji na laž
Odgovori
+1
2 1
krjola
22. 02. 2026 19.34
kaj imamo mi s tem?....to ni naš problem....naš problem je, da nam Jankovic in Golob državo furata...
Odgovori
+4
7 3
lokson
22. 02. 2026 19.28
Vprašajte guvernerja Kalifornije, kateri je to zvezno državo totalno potopil. Nenormalno se obdavčuje vse, da zadosti temu nesposobnemu aparatu.
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
