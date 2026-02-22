Več kot 9000 dolarjev: Nora podražitev vstopnic za ogled tekem Dončića

Franšiza iz mesta angelov je bila v zadnjem letu podvržena velikim spremembam, največ pozornosti je seveda požel prihod slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki je v Kalifornijo prišel lanskega februarja. V ozadju pa je prišlo tudi do vplivne menjave vodstvene strukture, ko je v klub prišel ameriški poslovnež Mark Walter. 66-letnik bo očitno v drugi najuspešnejši košarkarski franšizi korenito preuredil tudi, kar se tiče cen sezonskih vstopnic.
V letošnji sezoni so morali pristaši jezernikov v enem od višjih cenovnih razredov za sezonsko vstopnico odšteti okoli 5.500 dolarjev, kar je evropskim športnim navdušencem nepredstavljivo. Naslednjo sezono pa bodo morali navijači Lakersov še globlje seči v žep. Dolgoletni imetnik sezonske karte je za ESPN razkril ceno nove vstopnice, ki se je povišala za neverjetnih 45,9 %, to pomeni, da bo moral odšteti 9.035 dolarjev.
Vodstvo je potrdilo govorice: "Naslednjo sezono načrtujemo preureditev cen sezonskih vstopnic," se je glasila izjava. Svojo odločitev upravičujejo z izrednim porastom zanimanja za ogled tekem jezernikov po šokantnem prihodu Dončića. Poleg nove cene bo klub navijačem zaračunal še dobre 3 odstotke zaradi administrativnih stroškov. Crypto.com arena sprejme dobrih 18.000 navijačev, kljub noremu in nemoralnemu dvigu cen lahko še naprej pričakujemo, da bo na skorajda vsaki tekmi zapolnjena do zadnjega kotička.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.