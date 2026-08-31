Po zelo pomembni zmagi nad Madžarsko v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju je 33-letni član zvezdniškega Dubaja med drugim govoril tudi o pritisku, ki ga je slovenska izbrana vrsta čutila v dneh med vrnitvijo iz Francije in omenjenim obračunom z vzhodno sosedo. "Po vrnitvi iz Francije se je čutil velik pritisk. To je razumljivo, saj smo bili v pričakovanju zelo pomembne tekme. Velik del pritiska sem skušal prevzeti nase. Želeli smo, da si člani prve peterke - ob meni še Aleksej Nikolić, Alen Omić, Gregor Hrovat in Rok Radović - porazdelimo vloge in pritisk, da bi s tem razbremenili mlajši del reprezentance. Ta je prispeval pomemben delež v obrambi in energiji, kar se je na koncu odrazilo tudi na končnem izidu," je po četrti zmagi uvodoma dejal vidno zadovoljni Klemen Prepelič.

"Ves čas ponavljamo, da danes vsi igrajo košarko. Madžari so na trenutke igrali zelo kakovostno košarko, so zelo uigrani, a že v napovedi tekme smo poudarili, da imamo več kakovosti, kar je na koncu (po)kazal tudi semafor. Na vsak način je treba nadaljevati v podobnem slogu in zbirati zmage do konca kvalifikacij," je jasen Prepelič. Mnogi pravijo, da statistika ne laže. In ta kaže na to, da je bila Slovenija praktično v vseh segmentih košarkarske igre boljša od Madžarske. "Borbenost in želja sta bili najbolj vidni pri skokih pod obema obročema in ukradenih žogah. Vsak je dal svoj maksimum in, če v novodobni košarki prejmeš 77 točk, pomeni, da si igral zelo dobro obrambo," je na ključni dejavnik na poti do zmage naše izbrane vrste opozoril (začasni) kapetan Klemen Prepelič.

Klemen Prepelič poudarja, da bo do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 pomembna vsaka podrobnost. FOTO: Luka Kotnik

S 24 točkami najučinkovitejši posameznik v slovenski vrsti na tekmi z Madžarsko ničesar ne prepušča naključju in poudarja, da bo do konca kvalifikacij - še dve tekmi v novembru letos in februarju 2027 - pomembna prav vsaka podrobnost. "Tudi koš-razlika bo na koncu igrala pomembno vlogo. Zato moramo biti zadovoljni z našo predstavo, lahko pa bi bila končna razlika tudi precej višja. A tudi precej nižja, tako da bodimo veseli te zmage," je še dodal Prepelič.