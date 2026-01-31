Veličastna vrnitev: Jokić po prisilni pavzi takoj na najvišjih obratih

Boston doma ni pogrešal poškodovanega Jaylena Browna, saj so kelti s 112:93 premagali kralje iz Sacramenta. Payton Pritchard je dosegel 29 točk, od tega 22 v prvem polčasu.
Jalen Brunson je s 26 točkami vodil New York Knicks do zmage s 127:97 nad Portlandom, za kratkohlačnike, drugo ekipo vzhodne konference, je to peta zmaga v nizu. Dillon Brooks pa je s 27 točkami popeljal Phoenix Suns do zmage s 126:113 nad Clevelandom in končal niz petih zaporednih zmag kavalirjev.
V zadnji tekmi večera je vodila zasedba vzhoda Detroit Pistons s 131:124 premagala Golden State Warriors. Cade Cunningham je zabeležil 29 točk in 11 podaj, medtem ko je 21 točk ob 13 skokih dosegel Jalen Duren.
Izidi:
Washington Wizards - Los Angeles Lakers 111:142
(Luka Dončič 37 točk, 13 podaj in 11 skokov za LA Lakers)
Orlando Magic - Toronto Raptors 130:120
Boston Celtics - Sacramento Kings 112:93
New York Knicks - Portland Trail Blazers 127:97
New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 114:106
Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers 126:113
Denver Nuggets - LA Clippers 122:109
Utah Jazz - Brooklyn Nets 99:109
Golden State Warriors - Detroit Pistons 124:131
