Veličastna vrnitev: Jokić po prisilni pavzi takoj na najvišjih obratih

Na preostalih tekmah večera v košarkarski ligi NBA se je na parket po 16 tekmah odsotnosti vrnil srbski as pri Denverju Nikola Jokić in v zmagi Nuggets s 122:109 nad LA Clippers vpisal dvojni dvojček z 31 točkami in 12 skoki. Trikratni MVP rednega dela lige ni igral vse od 29. decembra, ko si je na dvoboju proti Miamiju poškodoval levo koleno.