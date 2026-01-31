Naslovnica
Košarka

Veličastna vrnitev: Jokić po prisilni pavzi takoj na najvišjih obratih

Denver, 31. 01. 2026 07.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Nikola Jokić

Na preostalih tekmah večera v košarkarski ligi NBA se je na parket po 16 tekmah odsotnosti vrnil srbski as pri Denverju Nikola Jokić in v zmagi Nuggets s 122:109 nad LA Clippers vpisal dvojni dvojček z 31 točkami in 12 skoki. Trikratni MVP rednega dela lige ni igral vse od 29. decembra, ko si je na dvoboju proti Miamiju poškodoval levo koleno.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Boston doma ni pogrešal poškodovanega Jaylena Browna, saj so kelti s 112:93 premagali kralje iz Sacramenta. Payton Pritchard je dosegel 29 točk, od tega 22 v prvem polčasu.

Preberi še Dončić že v prvem polčasu odčaral svoje na dvorišču čarovnikov: 'Bili smo pravi'

Jalen Brunson je s 26 točkami vodil New York Knicks do zmage s 127:97 nad Portlandom, za kratkohlačnike, drugo ekipo vzhodne konference, je to peta zmaga v nizu. Dillon Brooks pa je s 27 točkami popeljal Phoenix Suns do zmage s 126:113 nad Clevelandom in končal niz petih zaporednih zmag kavalirjev.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zadnji tekmi večera je vodila zasedba vzhoda Detroit Pistons s 131:124 premagala Golden State Warriors. Cade Cunningham je zabeležil 29 točk in 11 podaj, medtem ko je 21 točk ob 13 skokih dosegel Jalen Duren.

Izidi:
Washington Wizards - Los Angeles Lakers 111:142
(Luka Dončič 37 točk, 13 podaj in 11 skokov za LA Lakers)

Orlando Magic - Toronto Raptors 130:120

Boston Celtics - Sacramento Kings 112:93

New York Knicks - Portland Trail Blazers 127:97

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 114:106

Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers 126:113

Denver Nuggets - LA Clippers 122:109

Utah Jazz - Brooklyn Nets 99:109

Golden State Warriors - Detroit Pistons 124:131

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Dončić že v prvem polčasu odčaral svoje na dvorišču čarovnikov: 'Bili smo pravi'

