Veličastno slovo zlatega kapetana v domačih Stožicah

Zlati kapetan Goran Dragić je v soboto zvečer v ljubljanskih Stožicah odigral še zadnjo tekmo svoje vrhunske košarkarske kariere. Na dogodku, kjer se je trlo zvezdnikov iz vseh strani sveta, sta se pomerili ekipi 'Team Gogi' proti ekipi 'Team Luka'. Uspešnejši so bili seveda v Gogijevi ekipi (108:86), na parketu pa smo videli predvsem veliko zabavnih vložkov in atraktivnih potez. Številni košarkarski zvezdniki, ki so se zaradi priljubljenega Gogija zgrnili v Ljubljano, so povsem navdušili do zadnjega kotička napolnjeno dvorano. Dobrodelna nota pa se je vila skozi dvodnevno dogajanje.

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je v Stožicah na spektakularen in veličasten način sklenil svojo športno pot. Kako veliko zanimanje je bilo za ta dogodek, priča dejstvo, da so bile vstopnice že pred časom razprodane v nekaj minutah. Številni ljubitelji košarke so tako ostali brez tako želenega kosa papirja, bodo pa zagotovo vsi, tako tisti v dvorani kot tudi tisti, ki so dogodek spremljali prek zaslonov, skupaj z Gogijem ohranili številne nepozabne košarkarske spomine.

Slednjih je zares veliko. 38-letnik je čez lužo odpotoval leta 2008, v vseh teh letih pa je bil član moštev Phoenix Suns, Miami Heat, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets in Chicago Bulls. Zadnjo tekmo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je odigral lani, bil pa je član moštva Milwaukee Bucks. Kot se je sam izrazil, se na konec kariere težko pripraviš, a se zaveda, da košarke pač ne moreš igrati celo življenje. Povedal je tudi, da je s svojo kariero zadovoljen in tako lahko miren odide v pokoj.

Košarkar je bil seveda tudi nepogrešljiv člen slovenske reprezentance, za katero je zbral 90 nastopov. Leta 2017 je torej v Istanbulu z ekipo pokoril celotno Evropo, se okitil z zlato medaljo ter pri tem postal še najkoristnejši igralec prvenstva. V vlogi kapetana seveda, zlatega kapetana. To vlogo pa je še zadnjič prevzel v ljubljanskih Stožicah.

Kapetana svojih ekip Dragić in Luka Dončić sta tako pripravila pravi šov. Že sam nabor igralcev, ki je potekal na gala dobrodelni prireditvi v petek po vzoru lige NBA, je bil precej zanimiv. V Team Gogi so ob zlatem kapetanu njegovo slovo tako doživeli Steve Nash, Vlatko Čančar, Vladimir Radmanović, Nikola Vučević, Sani Bečirović, Aleksandar Ćapin, Nebojša Joksimović, Jaka Lakovič, Domen Lorbek, Klemen Prepelič, Zoran Dragić, Saša Pavlović, Matjaž Smodiš, Žiga Dimec, Primož Brezec, Rašo Nesterović, Predrag Danilović, Chris Bosh in Erazem Lorbek. S klopi pa so košarkarje na parketu taktično usmerjali Spasoje Todorović, Kevin McHale, Alvin Gentry, Aleksandar Đikić, Jure Zdovc, Chris Quinn in Dalibor Damjanović.

V nasprotni zasedbi, Team Luka, je Dragićev naslednik v vlogi kapetana slovenske reprezentance izbral Bogdana Bogdanovića, Luisa Scolo, Nikolo Jokića, Robina Lopeza, Alekseja Nikolića, Matica Rebca, Bena Udriha, Jako Blažiča, Eda Murića, Boštjana Nachbarja, Uroša Slokarja, Sašo Zagorca, Miho Zupana, Bobana Marjanovića, Gašperja Vidmarja, Dejana Bodirogo, Dirka Nowitzkega, Miroslava Berića in Josha Richardsona. Zvezdniško zasedbo pa so vodili Igor Kokoškov, Aleksandar Đorđević, Aleš Pipan, Rado Trifunović, Memi Bečirović in Zoran Martić.

