'Velik človek je. Končno smo videli njegova čustva in to imamo radi'

Luka Dončić je z Dallas Mavericksi zmagal na prvi tekmi sezone. Padel je San Antonio, izstopala pa je predvsem odlična predstava Klayja Thompsona, ki je svojo prvo uradno tekmo v dresu Dallasa zaključil z 22 točkami, sedmimi skoki in tremi podajami. Dončić je po slabem začetku tekmo zaključil z 28 točkami, 10 skoki in osmimi podajami. Po tekmi sta oba bila navdušena nad svojima predstavama.

Po prvem polčasu, v katerem niso blesteli, so igralci Dallasa tretjo četrtino začeli z odlično obrambo in številnimi zadetimi meti v napadu. Trener Jason Kidd meni, da je za to bil ključen pristop prvih treh zvezdnikov v obrambi. "Luka (Dončić), Kyrie (Irving) in Klay (Thompson) so nasprotnike v nekem trenutku čuvali po celotnem igrišču. Nekaj žog smo tako ukradli. Nato nas je Klay spodbudil z dobrimi meti. Mislim, da smo to tekmo zmagali zaradi obrambe. Vidi se, da se tukaj dobro počuti in uživa. Ljudje pozabljajo, da je dober igralec na obeh koncih igrišča, ki igra dobro v obrambi," je izkušenega novinca v moštvu pohvalil Kidd.

Center Dereck Lively je tekmo začel na klopi za rezerviste, kljub temu pa je odigral ključno vlogo pri zmagi in tekmo zaključil s 15 točkami (met iz igre 6/8), 11 skoki in šestimi podajami. Njegov trener je bil poln hvale na račun mladeniča, ki je vstopil v svojo drugo sezono v ligi: "Dereck Lively je nadaljeval tam, kjer je prejšnjo sezono končal. Njegova energija je nalezljiva in razume, kaj mora početi na obeh koncih igrišča. Od njega zahtevamo, da brani vse nasprotnike, in dokazal je, da to lahko počne. Zelo pomembno je tudi bilo, da izkoristimo njegove skoke v napadu." Mnogi so napovedovali, da bo Lively sezono začel v prvi peterki, a ta čast je tokrat pripadla Danielu Gaffordu, ki je tekmo zaključil z devetimi točkami in šestimi skoki. "Všeč mi je, da pritiskata eden na drugega na treningih. Zato sta boljša in tudi podpirata eden drugega. Ta tekma je bila priložnost, da zaigra Gafford v prvi peterki, na eni od naslednjih tekem pa bo tekmo začel Lively. On s svojo energijo hrani soigralce in ima ogromno odgovornosti skupaj z ostalimi rezervisti," je dinamiko med obema centroma opisal Kidd.

Lively je po obračunu spregovoril o svoji motivaciji po porazu v finalu minule sezone. "Ta izkušnja je v meni prižgala ogenj. Zavedam se, da ne bomo igrali 82 tekem, ampak vsaj 105 ali 106, ker bo to potrebno, če želimo priti nazaj v finale in tam zmagati. Lačen sem, saj sem okusil celotno pot, zdaj pa si to znova želim še bolj kot prej," je o svojem pristopu dejal mladi center. Tudi njega je navdušil novi soigralec Thompson: "Velik človek je. Končno smo videli njegova čustva. Po tem, ko je zadel nekaj metov, smo končno videli, da se počuti udobno. To imamo radi. To smo videli že na prvi tekmi, kar pomeni, da celotno ligo čaka dolga sezona."

