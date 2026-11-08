Velik udarec za Lakerse: Dončić bo manjkal v Detroitu

Luka Dončić je izpustil že četrto tekmo sezone, ko pa so njegovi soigralci odlično opravili svoje delo in odpihnili mestne tekmece Los Angeles Clipper (103:87). Odsotnost Slovenca pa bo varovancem JJ-a Redicka zagotovo predstavljala večjo težavo na gostovanju v Detroitu, kjer jih čaka izredno kakovosten tekmec.

Pistonsi trenutno zasedajo tretje mesto na Vzhodu in so na 8 tekmah vpisali šest zmag in dva poraza. Tudi pri domačih ne bodo popolni, pogrešali bodo Jalena Durena in Isaiaha Joea. Strateg Lakersov bo imel, razen Dončića, na razpolago celoten kader.