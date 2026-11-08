Velik udarec za Lakerse: Dončić bo manjkal v Detroitu

Luka Dončić je izpustil že četrto tekmo sezone, ko pa so njegovi soigralci odlično opravili svoje delo in odpihnili mestne tekmece Los Angeles Clipper (103:87). Odsotnost Slovenca pa bo varovancem JJ-a Redicka zagotovo predstavljala večjo težavo na gostovanju v Detroitu, kjer jih čaka izredno kakovosten tekmec.
Pistonsi trenutno zasedajo tretje mesto na Vzhodu in so na 8 tekmah vpisali šest zmag in dva poraza. Tudi pri domačih ne bodo popolni, pogrešali bodo Jalena Durena in Isaiaha Joea. Strateg Lakersov bo imel, razen Dončića, na razpolago celoten kader.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.