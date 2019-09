Velika čast za Dončića: visoko na lestvici 100 najboljših za prihajajočo sezono

"Seznam je bil narejen s pomočjo številnih analitičnih sredstev, ki so nam na voljo, subjektivnih ocen strokovnjakov in objektivnih podatkov. Vsakega košarkarja smo skušali presojati kot samostojno enoto, zato kvaliteta posamezne ekipe pri tem ni igrala nobene vloge," so v uvodu pojasnjevali na spletni strani ene najbolj branih ameriških športnih revij. Pri ocenah se je upoštevalo le to, kaj bo vsak posameznik dosegel v prihajajoči sezoni, in ne njegov morebitni potencial za v prihodnje. Na lestvici tudi ni igralcev, ki bodo sezono 2019/2020 po vsej verjetnosti izpustili v celoti, mednje spadajo Kevin Durant, DeMarcus Cousins in John Wall.



Luko Dončića so ocenjevalci postavili na 30. mesto. Kot utemeljitev za svojo odločitev pa so zapisali: "Dončić je v lanski sezoni navduševal od samega začetka in na koncu osvojil nagrado za novinca leta. Igro dojema drugače od ostalih. Ko ostale zajame panike, on ostane mirem. Ko mi vidimo priložnost za preigravanje, on vidi odprtega soigralca. Ko mi vidimo možnost za ‘pick-and-roll’, on vidi nepripravljenega branilca in to izkoristi za lahek koš. Nima veliko košarkarjev privilegija, da igra tako svobodno košarko, kot jo v Dallasu igra Luka. A to je upravičeno, saj velika večina ne premore takšne zanesljivosti, ko ima žogo v svojih rokah. Veliko njegovih najboljših podaj se je zgodilo v samih zaključkih tekem, ko so nasprotniki pričakovali, da si takšnih potez ne bo drznil."