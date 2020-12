Velika čast za Dragića in Dončića: tako Miami kot Dallas na božičnem sporedu lige NBA

Prvič po letu 2015 bo na božični dan zaigral tudi Goran Dragić, ki ga z Miamijem čakajo pelikani iz New Orleansa. Ker bo obračun na sporedu v poznih popoldanskih urah po našem času, bo še toliko bolj zanimiv za vse evropske in seveda slovenske ljubitelje košarke. Ostali trije pari sporeda pa so Golden State Warriors – Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets – Boston Celtics in Los Angeles Clippers – Denver Nuggets.

Največ božičnih tekem v zgodovini je sicer odigralo moštvo New York Knicks, in sicer kar 53 – 22 zmag in 31 porazov. S tem so kratkohlačniki drugi na lestvici najbolj uspešnih božičnih franšiz, z eno zmago več se lahko pohvalijo Los Angeles Lakers. Dallas je sicer 25. decembra nastopil le trikrat, nazadnje leta 2011, ko je Mavse ugnal prav Miami Heat. Vročica je nazadnje na božič zaigrala štiri leta kasneje, ko je bila boljša od New Orleans Pelicans. Dragić je tedaj prispeval sedem točk.