Velika okrepitev Cedevite Olimpije, Urban Kroflič v Ljubljano namesto v ZDA

"Kroflič je mlad domači igralec, ki ima veliko potenciala in pozitiven značaj. Kljub svojim letom ima že nekaj izkušenj z igranjem v ligi Aba, zdaj pa se bo lahko dokazal še na višji ravni igre in naredil naslednji korak v svojem razvoju. Verjamemo, da ima za to vse potrebne kvalitete," je za spletno stran kluba povedal glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Urban Kroflič je na četrtfinalnem obračunu s Turčijo vpisal 26 točk, sedem skokov in pet asistenc FOTO: Luka Kotnik

"Po dolgem času sem spet doma, zato sem zelo vesel. Komaj čakam izzive, ki med čakajo v evropskem pokalu in ligi Aba," je ob podpisu enoletne pogodbe povedal Urban Kroflič.