Velika okrepitev: v Cedevito Olimpijo prišel svetovni in olimpijski podprvak

Podrobnosti sodelovanja s članom idealne peterke lige Aba v pretekli sezoni klub v svojem sporočilu za javnost ni razkril. Simonović je svojo člansko kariero začel v dresu Smedereva, nato pa nanizal nekaj sezon v moštvih, ki so nastopala zgolj v srbskem državnem prvenstvu, kot so Lavovi iz Beograda ter Egronom iz Niša. V sezoni 2006/07 ga je pot prvič zanesla v tujino, kjer je zaigral za Oostende. Sledil je povratek v domovino v vrste takrat močnega Hemofarma. Od tam se je leta 2008 preselil k podgoriški Budućnosti, za katero je nastopal tri sezone. Sezono 2011/12 je prebil pri berlinski Albi, nato pa je sledila selitev v Crveno zvezdo. Z beograjskim klubom je dvakrat osvojil ligo Aba. Vmes je nosil dres francoskega Pau-Ortheza, po vrhu lige Aba pa je s Crveno zvezdo posegel leta 2016 in 2017.

"Občutki ob podpisu pogodbe so sijajni, saj Ljubljano dobro poznam, ker sem tam pogosto igral. Cedevita Olimpija je velik projekt z velikimi ambicijami. Naše ambicije so skladne in to me veseli. S športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem sva bila v dobri komunikaciji in zlahka sva se dogovorila o vsem na obojestransko zadovoljstvo," pa je ob podpisu za ljubljanski klub povedal Simonović.

V njegovi zadnji sezoni je bil izbran tudi v najboljšo peterko regionalnega tekmovanja, v povprečju pa je v 21,4 minutah dosegal 10,2 točki, 2,3 skoke in 1,0 podajo na obračun. Svoj pečat je Simonović pustil tudi v srbski reprezentanci, s katero je leta 2014 na svetovnem prvenstvu v Španiji postal svetovni podprvak, leta 2016 na olimpijskih igrah v brazilskem Riu de Janeiru pa tudi olimpijski podprvak. Obakrat je bila od Srbov močnejša reprezentanca Združenih držav Amerike.