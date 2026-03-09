'Velika stvar je, da je trener Mitrović podaljšal pogodbo'

To je bila še ena v nizu odličnih predstav Cedevite Olimpije v dozdajšnjem delu sezone. V okviru skupine za prvaka regionalne lige ABA je v stoženski lepotici premoč varovancem Zvezdana Mitrovića morala priznati tudi zvezdniška zasedba Dubaja na čelu s slovenskim reprezentantom Klemnom Prepeličem .

"Že od začetka tekme smo sproščeno pristopili novemu izzivu in narekovali ritem igre. Vsak igralec, ki je stopil na parket, je prispeval pomemben delež k zmagi. Ta uspeh je zelo lepa popotnica za sredino tekmo proti Chemnitzu v evropskem pokalu. Še pomembneje pa je, da smo prikazali zelo učinkovito igro na obeh straneh igrišča, ki nam je prinesla zasluženo zmago," je po tekmi dejal dobro razpoloženi organizator igre Cedevite Olimpije Aleksej Nikolić, ki je bil s 17 točkami drugi najboljši strelec v vrstah zmajev.

"Velika stvar za našo ekipo je, da je trener Zvezdan Mitrović podaljšal sodelovanje s klubom. Verjame v nas in sistem, ki ga je vzpostavil. Na nas je, da mu sledimo in na vsaki tekmi damo svoj maksimum. V dozdajšnjem delu sezone smo si s svojim pristopom in odnosom do klubskega grba zaslužili še večjo podporo s tribun in upam, da je bomo deležni v sredo, ko bo šlo v evropskem pokalu zares," je dodal 31-letni Postojnčan.