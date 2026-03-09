Naslovnica
Košarka

'Velika stvar je, da je trener Mitrović podaljšal pogodbo'

Ljubljana, 09. 03. 2026 09.15 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. M.D.
Cedevita Olimpija - Dubaj

Košarkarji Cedevite Olimpije so si po odlični igri in prepričljivi zmagi nad evroligašem Dubajem (93:80) pripravili najboljšo možno popotnico pred sredinim obračunom osmine finala evropskega pokala proti nemškemu Chemnitzu. Eden najizkušenejših članov zasedbe iz Stožic Aleksej Nikolić med drugim pozdravlja odločitev vodstva kluba, da je pred dnevi podaljšalo sodelovanje s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem.

To je bila še ena v nizu odličnih predstav Cedevite Olimpije v dozdajšnjem delu sezone. V okviru skupine za prvaka regionalne lige ABA je v stoženski lepotici premoč varovancem Zvezdana Mitrovića morala priznati tudi zvezdniška zasedba Dubaja na čelu s slovenskim reprezentantom Klemnom Prepeličem.

Kljub izostanku treh pomembnih članov moštva (Thomas Kennedy, DJ Stewart, Luka Brajković) so Ljubljančani znova z izjemno borbenostjo in požrtvovalnostjo na obeh straneh košarkarskega igrišča nadigrali uglednega tekmeca.

Matthew Hurt je 13 točkam dodal še devet skokov.
Matthew Hurt je 13 točkam dodal še devet skokov.
FOTO: Luka Kotnik

"Že od začetka tekme smo sproščeno pristopili novemu izzivu in narekovali ritem igre. Vsak igralec, ki je stopil na parket, je prispeval pomemben delež k zmagi. Ta uspeh je zelo lepa popotnica za sredino tekmo proti Chemnitzu v evropskem pokalu. Še pomembneje pa je, da smo prikazali zelo učinkovito igro na obeh straneh igrišča, ki nam je prinesla zasluženo zmago," je po tekmi dejal dobro razpoloženi organizator igre Cedevite Olimpije Aleksej Nikolić, ki je bil s 17 točkami drugi najboljši strelec v vrstah zmajev.

"Velika stvar za našo ekipo je, da je trener Zvezdan Mitrović podaljšal sodelovanje s klubom. Verjame v nas in sistem, ki ga je vzpostavil. Na nas je, da mu sledimo in na vsaki tekmi damo svoj maksimum. V dozdajšnjem delu sezone smo si s svojim pristopom in odnosom do klubskega grba zaslužili še večjo podporo s tribun in upam, da je bomo deležni v sredo, ko bo šlo v evropskem pokalu zares," je dodal 31-letni Postojnčan.

košarka cedevita olimpija liga aba aleksej nikolić matthew hurt

Vrnitev Tatuma po desetmesečni odsotnosti, četrti zaporedni poraz Detroita

