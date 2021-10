Velikanu je bilo dovolj: Pau Gasol zaključil košarkarsko kariero

Starejši od bratov Gasol se lahko pohvali s številnimi ekipnimi in posamičnimi lovorikami. Številne uspehe je dosegal z Barcelono, v ligi NBA je z ekipo Los Angeles Lakers dvakrat postal prvak, šestkrat je nastopil na tekmi zvezd NBA, leta 2002 je bil novinec lige. S špansko reprezentanco pa je postal svetovni in trikrat evropski prvak, na olimpijskih igrah je osvojil tri kolajne.

Za konec kariere je z Barcelono junija spet postal španski prvak, manj od pričakovanega pa je dosegel na olimpijskih igrah v Tokiu, ko so njegovi Španiji račune z zmago prekrižali tudi Slovenci.

"To je težka, a premišljena odločitev. V življenju je treba znati obrniti stran. Kariero sem si želel končati zdrav in dobro razpoložen, ne pa na berglah ali na operaciji v bolnišnici," je na slovesnosti, ki so jo pripravili v gledališču Liceu v Barceloni, dejal 216 centimetrov visoki center. Gasol je bil blizu koncu kariere že leta 2019, ko si je zlomil nogo.