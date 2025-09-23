Velike skrbi v Houstonu: poškodba VanVleeta hujše narave

Junija je s teksaškim moštvom podpisal dveletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 50 milijonov dolarjev (42 milijonov evrov), pogodba pa je vključevala možnost prekinitve sodelovanje v sezoni 2026/27, če bi našel drugo ekipo.

Fred VanVleet , prvak lige NBA leta 2019 z edino kanadsko ekipo v ligi NBA Toronto Raptors, je v dveh sezonah pri Houstonu pomagal raketam izboljšati učinkovitost in jih popeljati v končnico.

VanVleet, ki se je po podpisu triletne pogodbe z ekipo poleti 2023 takoj vklopil v sistem igre Houstona, je Teksašanom v prvi sezoni pomagal izboljšati število zmag z 22 na 41. Rockets so nato v prejšnji sezoni zmagali na 52 tekmah in si zagotovili drugo mesto v zahodni konferenci, s čimer so končali štiriletno sušo brez končnice.

V minuli sezoni 2024/25 je v povprečju dosegal 14,1 točke, v končnici pa 18,7 točke na tekmo. Izkušeni košarkar je v karieri v povprečju dosegal 14,9 točke in 5,7 podaje na tekmo.

Redna sezona 2025/26 lige NBA se bo predvidoma začela 21. oktobra in končala 12. aprila 2026. V vlogi branilca naslova bo zasedba Oklahoma City Thunder, ki je v sedmih tekmah finala končnice premagala Indiano Pacers.