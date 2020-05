Veliki Abdul-Jabbar: Virus rasizma je bolj smrtonosen kot covid-19

Legendarni košarkar ekip Milwaukee Bucks in Los Angeles Lakers Kareem Abdul-Jabbar , ki si je v karieri nadel kar šest šampionskih prstanov, se je na val protestov in nasilja v Združenih državah Amerike odzval s pronicljivim komentarjem za dnevnik Los Angeles Times . Smrt Georgea Floyda , ki ga je med aretacijo s klečanjem na njegovem vratu zadušil policist, je bila povod za številne proteste in incidente, ki so se začeli vrstiti na vseh koncih ZDA, protestov pa so se udeležili tudi številni (večinoma temnopolti) športniki. Abdul-Jabbar je bil seveda eden prvih temnopoltih zvezdnikov ne le košarke, temveč športa nasploh, v komentarju za losangeleški časnik pa se kritik na račun aktualne politike ni mogel vzdržati.

"Kaj je bil vaš prvi odziv, ko ste videli posnetek belopoltega policista, ki je klečal na vratu Georgea Floyda, ko je izdavil, da 'ne more dihati'? Če ste belec, ste verjetno zamrmrali: 'O moj bog.' Zmajali ste z glavo ob kruti nepravičnosti. Če ste temnopolt, ste verjetno skočili na noge, zakleli, morda vrgli kaj (gotovo ste želeli vreči kaj), medtem pa kričali: 'Ne spet to sr**je!',"je zapisal Abdul-Jabbar.

"Policist na Floydovem vratu ni bil jezen stereotipen 'redneck', a zaprisežen policist, ki je deloval mirno in z vso pravico, brez milosti: banalnost utelešene zlobe."

'Rasizem je kot prah neprestano v zraku'

Nadaljeval je, da je temnopolta skupnost "vajena institucionalnega rasizma", ki se kaže že v šolskem in pravnem sistemu ter pri iskanju zaposlitev. Opozoril je tudi, da je rasizem v ZDA "podoben prahu", saj ga je mogoče opaziti šele pri svetlobi, sicer pa se zdi neviden. Po mnenju legendarnega 73-letnega Newyorčana je tudi bolj smrtonosen od novega koronavirusa, ki je temnopolto skupnost prizadel še posebej močno. Lotil se je tudi predsednika Donalda Trumpain njegovih tvitov, ki so že zdavnaj presegli mejo dobrega okusa.

"Čeprav vsi počnemo običajne reči, da izboljšujemo ozaveščenost javnosti in politike – pišemo artikulirane in pronicljive članke v Atlanticu, pojasnjujemo neprestano razdejanje na CNN, podpiramo kandidate, ki obljubljajo spremembo – se kazalec komajda premakne,"je še zapisal Abdul-Jabbar."Toda covid-19 je vse te posledice potisnil v ospredje, saj umiramo veliko pogosteje od belcev, smo prvi, ki izgubimo službe, nemočno pa spremljamo, kako nam republikanci poskušajo odvzeti volilno pravico. Ravno zdaj, ko se je sluzasti trebuh institucionalnega rasizma začel razkrivati, se pojavlja občutek, da je odprta sezona lova na črnce. Če je bilo še kaj dvoma, je predsednik Trump z zadnjimi tviti potrdil nacionalni zeitgeist, saj je protestnike označil za 'nasilneže' in roparje, ki jih lahko ustreliš,"je nadaljeval nekdanji center.

" Da, proteste nekateri pogosto uporabljajo kot izgovor, tako kot navijači, ki proslavljajo naslov domače športne ekipe s požiganjem avtomobilov in uničevanjem trgovin. Ne želim videti plenjenja trgovin ali tudi gorenja stavb. Toda Afroameričani so živeli v goreči stavbi že toliko let, se dušili v dimu in plamenih, ki so vedno bližje in bližje. Rasizem v Ameriki je kot prah v zraku. Zdi se neviden – tudi v primeru, da te duši – dokler ne dovoliš, da posije sonce. Nato ga vidiš povsod. Dokler bomo še naprej svetili s to lučjo, bomo imeli priložnost, da ga počistimo, kjerkoli bo že pristal. A moramo ostati v pripravljenosti, ker je neprestano v zraku. Morda glavna skrb temnopolte skupnosti zdaj ni to, če protestniki stojijo na treh ali šestih čevljih razdalje ali če nekaj obupanih duš ukrade nekaj majic ali tudi zažge policijsko postajo, temveč to, če bodo njihove sinove, može, brate in očete umorili policisti ali namišljeni policisti, samo zato, ker gredo na sprehod, teči ali se peljati. Ali če dejstvo, da si črn, pomeni skrivanje doma do konca njihovih življenj, ker je virus rasizma, ki se širi po državi, bolj smrtonosen kot covid-19."

Hitenje proti pravici, ne proti obsojanju

Za konec si je Abdul-Jabbar tudi zaželel, da bi bolj kot "hitenje proti obsojanju" v naslednjih dneh, tednih in mesecih spremljali "hitenje proti pravici", opozoril pa je, da želijo odgovorni tako kot nesrečnemu Georgeu Floydu "odvzeti zrak" tistim, ki se z njimi ne strinjajo.

"Danes, kljub čustvenim govorom dobronamernih voditeljev, belih in črnih, želijo utišati naš glas, nam odvzeti zrak. To, kaj vidite, ko gledate temnopolte protestnike, je odvisno od tega, če živite v tisti goreči stavbi ali to spremljate po TV s skledo koruznega čipsa v naročju in čakate, da se začne NCIS. Želim si, da ne bi videl hitenja proti obsojanju, temveč hitenje proti pravici,"je sklenil Abdul-Jabbar.