Košarka

Veliki LeBron se je 'uklonil' Slovencu: Luka je v svojem ritmu. Skušamo mu zgolj slediti

Houston, 19. 03. 2026 08.00 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan STA
Luka Dončić

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so v ligi NBA šre drugič v treh dneh na gostovanju ugnali Houston s 124:116, dosegli sedmo zaporedno zmago in dobili tudi medsebojno serijo s Teksačani v primeru enakega izkupička pred končnico. Blestela sta Luka Dončić s 40 in LeBron James s 30 točkami. Veteran je zgrešil le en met, iz igre je "šutiral" 13:14, za tri pa 2:2. James je po tekmi na vsa usta hvaliul 27-letnega Slovenca ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić je še enkrat več potrdil položaj vodilnega strelca lige, statistiki pa je dodal 10 podaj in devet skokov. LeBron James pa je imel spet izjemno mirno roko, saj je zadel 13 od 14 metov iz igre. "S svojimi meti v pravem trenutku nam je priboril zmago. To počne že celo leto, od samega začetka ima izjemen ritem in mi ga skušamo pri tem le podpirati," je Slovenca pohvalil najboljši strelec lige vseh časov James.

LeBron James vs Houston
LeBron James vs Houston
FOTO: Sofascore.com

Lakers so se z zmago prebili na tretje mesto zahoda, kjer so pred pred njimi le Oklahoam City Thunder in San Antonio Spurs. Že ponoči pa bodo jezerniki serijo gostovanj nadaljevali v Miamiju. Ekipa iz Kalifornije je tekmo dobro začela, že v prvem delu sta Dončić in James dosegla po 18 točk in ob menjavi strani so gostje vodili s 55:67. V tretjem delu pa se je na drugi strani s 13 točkami prebudil Kevin Durant in v zadnji del je šel Houston s prednostjo 92:89.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na krilih Dončića, ki je odlično razigraval Jamesa in Ruija Hačimuro, pa so Lakers v zadnjem delu počasi višali prednost in po izidu 111:120 Houston novega preobrata ni več zmogel. "Imamo košarkarje, ki so igrali številne velike tekme," je izkušenost ekipe pokomentiral James, ki verjame, da lahko jezerniki v tejs ezoni naredijo velike stvari ... 

Preberi še Dončić pustošil v Houstonu, a slavo prepustil soigralcema: LeBron in Austin sta tlakovala pot do zmage

"Vidno je, da se dvigujemo. Tako kot posamezniki, predvsem pa kot ekipa. Pred nami je ključno obdobje, do končnice ne manjka veliko, zato bo in je vsaka tekma pomembna. Menim, da smo v pravem času ujeli formo, ki jo lahko držimo do konca sezone. Kolikor bo pač ona trajala," je prepričan 41-letni veteran, ki je imel zadnjič tako dober met iz igre 4. februarja 2013 v dresu Miamija proti Charlottu. 

Luka Dončić vs Houston
Luka Dončić vs Houston
FOTO: Sofascore.com

"Še sem tu. In dokler bom tu, bom dajal sve od sebe. Ne zaradi osebne statistike, čeprav je lepo vedeti, da še znam zadeti. Pomembno je zaradi deleža ekipi," je zaključil eden najboljših vseh časov.  

Izid:
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)
Luka Dončić 40 (12:24 iz igre, 7:17 za tri, prosti meti 9:14, 10 podaj, 9 skokov, 5 izgubljenih, 1 ukradena žoga v 37 minutah).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Kevin Durant je eden najboljših košarkarjev svoje generacije, znan po svoji izjemni sposobnosti doseganja košev, vsestranskosti in strelskem dosegu. Igral je za več ekip lige NBA, vključno z Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors in Brooklyn Nets, ter osvojil več naslovov prvaka in individualnih nagrad, vključno z nagrado MVP (najkoristnejši igralec) lige.

Rui Hačimura je japonski profesionalni košarkar, ki igra v ligi NBA. S svojo fizikalnostjo in sposobnostjo doseganja košev je postal pomemben del svoje ekipe. Pred vstopom v ligo NBA je igral univerzitetno košarko v ZDA in postal prvi Japonec, ki je bil izbran v prvem krogu nabora lige NBA.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarka nba lebron james lakers

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
19. 03. 2026 08.18
To je basket. To je lajf.
Odgovori
+1
1 0
Magnezij400
19. 03. 2026 08.33
Edina pozitova stvar ki bo danes na 24ur
Odgovori
0 0
bibaleze
