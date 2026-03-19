Veliki LeBron se je 'uklonil' Slovencu: Luka je v svojem ritmu. Skušamo mu zgolj slediti

Luka Dončić je še enkrat več potrdil položaj vodilnega strelca lige, statistiki pa je dodal 10 podaj in devet skokov. LeBron James pa je imel spet izjemno mirno roko, saj je zadel 13 od 14 metov iz igre. "S svojimi meti v pravem trenutku nam je priboril zmago. To počne že celo leto, od samega začetka ima izjemen ritem in mi ga skušamo pri tem le podpirati," je Slovenca pohvalil najboljši strelec lige vseh časov James.

LeBron James vs Houston FOTO: Sofascore.com

Lakers so se z zmago prebili na tretje mesto zahoda, kjer so pred pred njimi le Oklahoam City Thunder in San Antonio Spurs. Že ponoči pa bodo jezerniki serijo gostovanj nadaljevali v Miamiju. Ekipa iz Kalifornije je tekmo dobro začela, že v prvem delu sta Dončić in James dosegla po 18 točk in ob menjavi strani so gostje vodili s 55:67. V tretjem delu pa se je na drugi strani s 13 točkami prebudil Kevin Durant in v zadnji del je šel Houston s prednostjo 92:89.

Na krilih Dončića, ki je odlično razigraval Jamesa in Ruija Hačimuro, pa so Lakers v zadnjem delu počasi višali prednost in po izidu 111:120 Houston novega preobrata ni več zmogel. "Imamo košarkarje, ki so igrali številne velike tekme," je izkušenost ekipe pokomentiral James, ki verjame, da lahko jezerniki v tejs ezoni naredijo velike stvari ...

"Vidno je, da se dvigujemo. Tako kot posamezniki, predvsem pa kot ekipa. Pred nami je ključno obdobje, do končnice ne manjka veliko, zato bo in je vsaka tekma pomembna. Menim, da smo v pravem času ujeli formo, ki jo lahko držimo do konca sezone. Kolikor bo pač ona trajala," je prepričan 41-letni veteran, ki je imel zadnjič tako dober met iz igre 4. februarja 2013 v dresu Miamija proti Charlottu.

Luka Dončić vs Houston FOTO: Sofascore.com

"Še sem tu. In dokler bom tu, bom dajal sve od sebe. Ne zaradi osebne statistike, čeprav je lepo vedeti, da še znam zadeti. Pomembno je zaradi deleža ekipi," je zaključil eden najboljših vseh časov. Izid:

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)

Luka Dončić 40 (12:24 iz igre, 7:17 za tri, prosti meti 9:14, 10 podaj, 9 skokov, 5 izgubljenih, 1 ukradena žoga v 37 minutah).

