Veliki 'Magic' vabi Dončića: Luka k Lakersom? Všeč mi je!

Velike načrte imajo očitno tudi Dončićevi trenutni delodajalci iz Dallasa. Ti naj bi resno želeli koristiti usluge grškega zvezdnika in aktualnega najkoristnejšega igralca lige NBA Giannisa Antetokounmpa, ki bi v primeru, da ne bo podaljšal pogodbe z Milwaukee Bucksi, že leta 2021 lahko zapustil Jelene kot prost igralec. "Dallas Mavericksi bodo prvi v vrsti v lovu na Giannisa," so zapisali na dobro obveščeni spletni strani RealGM. "Želijo si še tretjega zvezdnika," pa je za The Jump napovedal ameriški novinar Brian Windhorst. "Za leto 2021 želijo pripraviti vse potrebno. Ne pričakujem, da bodo letos pripeljali kakšnega odmevnega prostega igralca. Počakali bodo."

Vsi alarmi so se v taboru Los Angeles Lakersov prižgali, ko je vsega nekaj minut po odločilni finalni zmagi nad ekipo Miami Heat Anthony Davisdejal, da "ni stoodstotno prepričan" o tem, da bo tudi v prihodnjih sezonah nosil dres Jezernikov. Davis je odigral izjemno prvo sezono v Los Angelesu, kamor se je preselil iz moštva New Orleans Pelicans, in ob LeBronu Jamesuv Los Angeles popeljal prvi naslov po letu 2010.

A njegovo hitro slovo bi bilo brez dvoma veliko presenečenje, sploh ker Jezernikom vsi pripisujejo veliko možnosti, da tudi v drugi "koronski" sezoni ponovijo uspeh.

'Drug drugega izboljšujeta'

"Vse možnosti imajo, da jim naslov uspe ponoviti. Ne bi si želel oditi, da potem ob tebi ne igra tip, kakršen je LeBron James. Drug drugega izboljšujeta,"je o navezi Davis-James dejal legendarni Jezernik Earvin "Magic" Johnson, ki je v precej kontroverznih okoliščinah zapustil mesto klubskega direktorja aprila lani, ko je v prvi sezoni Jamesa (Davis je še bil član New Orleansa) njegov novi klub ostal celo brez uvrstitve v končnico.

Johnson je prepričan, da bo ključno prepričati Davisa, da bo po upokojitvi oziroma slovesu Jamesa on prva violina moštva.

"Naj mu preprosto rečejo: 'Anthony Davis, to je zdaj tvoja ekipa, pojdi in popelji Lakerse do naslednjih petih ali šestih naslovov!',"nekdanjim sodelavcem svetuje Johnson. V pogovoru za ESPN je na vprašanje Maxa Kellermana o možnosti, da bi Jamesa nekoč v vijoličasto-zlati opravi nasledil slovenski zvezdnik Dallas Mavericksov Luka Dončić, odgovoril tako ...

'Všeč mi je!'

"Da, res je. Luka k Lakersom ... Všeč mi je!"je dejal Johnson, čigar podvigi v prvih sezonah pri Lakersih so bili v zadnjih mesecih in letih pogosto tarča primerjav z Dončićevimi virtuoznimi predstavami pri Dallasu. Ljubljanski as sicer nikoli ni skrival naklonjenosti do LeBrona Jamesa, ki je njegov vzornik, losangeleško dvorano Staples Center pa je z družino obiskal še pred prihodom v NBA.

Veliko pozornosti je požel tudi njegov pogovor z žal že pokojnim Kobejem Bryantom, legendo Jezernikov, ki je nekdanjega člana ljubljanske Olimpije in Real Madrida decembra lani spremljal z roba igrišča med tekmo rednega dela minule sezone. To je bila ena zadnjih tekem lige NBA, ki jo je Bryant pospremil s hčerko Gianno Bryant, s katero sta nato januarja izgubila življenje v helikopterski nesreči v kalifornijskem Calabasasu.

V Teksasu do leta 2026?

Madridski dnevnik MARCAje na svoji spletni strani ocenil, da se v tem trenutku prihod Dončića k Lakersom "zdi nemogoč", saj ga na Dallas veže še dveletna pogodba, Mavericksi pa jo lahko enostransko podaljšajo še za dodatna štiri leta.

"Nekdanjega člana Real Madrida bo težko videti v drugem dresu kot v dresu Mavericksov do 2026," so prepričani pri madridskem športnem časniku.