Veliki povratek: Obradović spet na klopi Panathinaikosa

Željko Obradović se v Atene vrača po odhodu Ergina Atamana, njegov povratek pa pomeni eno največjih trenerskih zgodb v evropski košarki v zadnjih letih. Srbski strateg, ki velja za najuspešnejšega trenerja v zgodovini evropske košarke, je s Panathinaikosom že zaznamoval eno najbolj trofejnih obdobij.
Med letoma 1999 in 2012 je klub popeljal v zlato ero, v kateri je osvojil kar pet naslovov Evrolige ter številne domače lovorike, s čimer je Panathinaikos utrdil status evropskega velikana.
Visoka pričakovanja
Obradovićev povratek v klub, kjer je pustil neizbrisen pečat, že zdaj dviguje pričakovanja med navijači in strokovno javnostjo.
Njegove izkušnje, avtoriteta in zmagovalna miselnost naj bi bili ključni dejavniki pri ponovni vzpostavitvi Panathinaikosa kot enega vodilnih klubov v evropski košarki. Predvsem pa naj bi prevzel primat v Grčiji, kjer v zadnjih letih prevladuje osovraženi pirejski Olympiakos.
V dosedanji trenerski karieri je 66-letni Obradović osvojil devet naslovov prvaka Evrope, po enega ima tudi s Partizanom, Joventutom, madridskim Realom in Fenerbahčejem.
Evroliga je najvišja in najbolj prestižna profesionalna košarkarska liga v Evropi, ki združuje najboljše klube s stare celine. Ustanovljena je bila leta 2000 kot naslednica pokala evropskih prvakov, ki ga je upravljala FIBA. Danes liga deluje kot neodvisna organizacija in predstavlja vrhunec klubskega tekmovanja, kjer se ekipe borijo za naslov evropskega prvaka v izjemno konkurenčnem okolju, ki privablja najboljše igralce in strokovnjake iz celega sveta.
Rivalstvo med atenskim Panathinaikosom in pirejskim Olympiakosom, pogosto imenovano 'derbi večnih sovražnikov', presega zgolj športne okvire. Je eno najbolj intenzivnih in strastnih rivalstev v svetovnem športu, ki ima korenine v družbenih, ekonomskih in geografskih razlikah med Atenami in pristaniškim mestom Pirej. Tekme med tema dvema kluboma so znane po izjemno napetem vzdušju, saj predstavljata dva najuspešnejša in najbolj priljubljena košarkarska kolektiva v Grčiji, njuni dvoboji pa so vedno vrhunec sezone.
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