Veliki povratek: Obradović spet na klopi Panathinaikosa

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Željko Obradović se v Atene vrača po odhodu Ergina Atamana, njegov povratek pa pomeni eno največjih trenerskih zgodb v evropski košarki v zadnjih letih. Srbski strateg, ki velja za najuspešnejšega trenerja v zgodovini evropske košarke, je s Panathinaikosom že zaznamoval eno najbolj trofejnih obdobij.

Željko Obradović FOTO: Damjan Žibert

Med letoma 1999 in 2012 je klub popeljal v zlato ero, v kateri je osvojil kar pet naslovov Evrolige ter številne domače lovorike, s čimer je Panathinaikos utrdil status evropskega velikana.

Visoka pričakovanja

Obradovićev povratek v klub, kjer je pustil neizbrisen pečat, že zdaj dviguje pričakovanja med navijači in strokovno javnostjo.

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Njegove izkušnje, avtoriteta in zmagovalna miselnost naj bi bili ključni dejavniki pri ponovni vzpostavitvi Panathinaikosa kot enega vodilnih klubov v evropski košarki. Predvsem pa naj bi prevzel primat v Grčiji, kjer v zadnjih letih prevladuje osovraženi pirejski Olympiakos.

V dosedanji trenerski karieri je 66-letni Obradović osvojil devet naslovov prvaka Evrope, po enega ima tudi s Partizanom, Joventutom, madridskim Realom in Fenerbahčejem.