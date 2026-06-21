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Košarka

Veliki povratek: Obradović spet na klopi Panathinaikosa

Atene, 21. 06. 2026 15.15 pred 4 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Željko Obradović

Najtrofejnejši košarkarski trener v Evropi je podpisal triletno pogodbo s Panathinaikosom in se tako vrača v Atene. Legendarni strateg Željko Obradović se vrača na klop kluba izb grške prestolnice. Grški velikan je uradno potrdil podpis triletne pogodbe, novico pa je skupaj s klubom potrdil tudi lastnik Dimitris Giannakopoulos. Po nekaterih informacijah naj bi 66-letni Srb letno pospravil pet milijonov evrov. Obradović je v letih 1999-2012 že (uspešno) vodil tega grškega velikana. Srb je do sredine letošnje sezone vodil beograjski Partizan, s katerim se je zaradi slabih rezultatov razšel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Željko Obradović se v Atene vrača po odhodu Ergina Atamana, njegov povratek pa pomeni eno največjih trenerskih zgodb v evropski košarki v zadnjih letih. Srbski strateg, ki velja za najuspešnejšega trenerja v zgodovini evropske košarke, je s Panathinaikosom že zaznamoval eno najbolj trofejnih obdobij. 

Željko Obradović
Željko Obradović
FOTO: Damjan Žibert

Med letoma 1999 in 2012 je klub popeljal v zlato ero, v kateri je osvojil kar pet naslovov Evrolige ter številne domače lovorike, s čimer je Panathinaikos utrdil status evropskega velikana.

Visoka pričakovanja

Obradovićev povratek v klub, kjer je pustil neizbrisen pečat, že zdaj dviguje pričakovanja med navijači in strokovno javnostjo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegove izkušnje, avtoriteta in zmagovalna miselnost naj bi bili ključni dejavniki pri ponovni vzpostavitvi Panathinaikosa kot enega vodilnih klubov v evropski košarki. Predvsem pa naj bi prevzel primat v Grčiji, kjer v zadnjih letih prevladuje osovraženi pirejski Olympiakos.

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V dosedanji trenerski karieri je 66-letni Obradović osvojil devet naslovov prvaka Evrope, po enega ima tudi s Partizanom, Joventutom, madridskim Realom in Fenerbahčejem.

Razlagalnik

Evroliga je najvišja in najbolj prestižna profesionalna košarkarska liga v Evropi, ki združuje najboljše klube s stare celine. Ustanovljena je bila leta 2000 kot naslednica pokala evropskih prvakov, ki ga je upravljala FIBA. Danes liga deluje kot neodvisna organizacija in predstavlja vrhunec klubskega tekmovanja, kjer se ekipe borijo za naslov evropskega prvaka v izjemno konkurenčnem okolju, ki privablja najboljše igralce in strokovnjake iz celega sveta.

Rivalstvo med atenskim Panathinaikosom in pirejskim Olympiakosom, pogosto imenovano 'derbi večnih sovražnikov', presega zgolj športne okvire. Je eno najbolj intenzivnih in strastnih rivalstev v svetovnem športu, ki ima korenine v družbenih, ekonomskih in geografskih razlikah med Atenami in pristaniškim mestom Pirej. Tekme med tema dvema kluboma so znane po izjemno napetem vzdušju, saj predstavljata dva najuspešnejša in najbolj priljubljena košarkarska kolektiva v Grčiji, njuni dvoboji pa so vedno vrhunec sezone.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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MaGumbeNaBundi
23. 06. 2026 08.45
Njegova "era" je zgodovina.
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