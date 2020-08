Veliki Shaq: Samo Bryant in Dragić sta zdržala moje trpinčenje

Shaquille O'Neal je v studiu TNT analiziral zadnjo predstavo ekipe Miami Heat in njenega zvezdnika Gorana Dragića , ki z Vročico koraka proti uvrstitvi v konferenčni polfinale. Miami proti Indiana Pacersom vodi že s 3:0 v zmagah in si lahko napredovanje v naslednji krog tekmovanja v "mehurčku" zagotovi že v torek. O'Neal, ki je tudi sam nekoč nosil dres Heatov, je ob zadnji tekmi Miamija spregovoril nekaj besed o Dragiću, s katerim si je slačilnico delil v Ljubljančanovi prvi sezoni v ligi NBA, ki jo je Dragić odigral pri Phoenix Sunsih.

"Preden spregovorim nekaj besed o Goranu, moram nekaj priznati," je začel O'Neal in nato Dragića postavil ob bok velikemu in žal že pokojnemu soigralcu Kobeju Bryantu. "Samo dva igralca sta zdržala moje trpinčenje, zato sem tudi moral nehati s tem, saj sta bila tako žilava: to sta bila Kobe Bryant in Goran Dragić,"je razkril O'Neal.

Dragić je v nedavnem pogovoru za ESPNrazkril, da je bila ena od nalog, ki mu jih je kot novincu zaupal O'Neal, prenašanje njegovega klavirja. Legendarni center mu je šele ob koncu sezone razkril, da je bil ves čas pokvarjen in da ga sploh ni potreboval. Za Dragićem je kljub temu, da je v rednem delu tekmovanja le redko začenjal tekme v prvi postavi, odlična sezona, v kateri je povprečno dosegal 16,2 točke in dodajal po 5,1 podaje na tekmo.