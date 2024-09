Veliko olajšanje in slavje že v prvem poskusu: 'To zmago posvečamo Žigi'

Košarkarji Cedevite Olimpije so v prejšnji sezoni Evropskega pokala na prvo zmago čakali kar 16 krogov, a novo so začeli s slavjem že na prvi tekmi. Z zahtevnega gostovanja v Romuniji se vračajo z zmago proti Cluju s 93:86. Po težkem tednu je zmaga vrnila nasmehe ne obraze košarkarskih zmajev, v nedeljo pa jih že čaka nov velik izziv in prva domača tekma. V Stožice prihaja Dubai, prenos obračuna pa si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Obračun v Cluju sicer ni vedno potekal po željah Ljubljančanov, saj sta moštvi nekajkrat izmenjavali vodstvo, a na koncu je četa trenerja Zvezdana Mitrovića po napeti končnici vendarle slavila. "Tekmo smo odprli malo slabše, potem smo opravili nekaj menjav in prišli do naše igre. Nato smo nadzirali tekmo. Oni so nas v nekem trenutku ujeli, ampak tudi v tem trenutku smo pokazali svojo osebnost in zdržali do konca," je po prvi uradni zmagi na klopi Cedevite Olimpije bil zadovoljen Mitrović.

Tekma je sledila bolečemu porazu v Železnikih, kjer je grd padec Žige Daneua šokiral mnoge, na koncu pa jo je slovenski center vendarle odnesel brez hujših posledic. Trener zmajev je potrdil, da ta dogodek ni vplival na njihove priprave. "Tekma je bila zelo intenzivna, z veliko točkami, z dobrim odstotkom meta, kar je nenavadno za začetek tekmovanja. Še posebno pa po porazu v Železniku in slabih stvareh, ki so se tam zgodile, ter šoku. Hvala bogu, je Žiga dobro. To zmago posvečamo njemu. On je tekmo gledal in nas podpiral. Veseli smo zaradi njega in zmage. Še posebno pa zaradi ekipe, ki počasi mora začeti verjeti, da lahko igra na visoki ravni," je stanje v svoji ekipi analiziral črnogorski strateg.

