Velikopotezni načrti Dallasa: Na voljo prav vsi, le Dončić in Porzingis ne

Lastnik košarkarske franšize iz Dallasa Mark Cuban in njen generalni direktor Donnie Nelsonže od poletja s polno paro delata na tem, da ekipo še okrepita. Po poročanju dnevnika The Dallas Morning News imata pripravljene tri načrte.

Glavna želja vodilnih mož Mavericksov je, da polegLuke Dončića inKristapsa Porzingisapripeljejo še tretjega zvezdnika, ki bi s slovensko-latvijskim dvojcem tvoril eno najbolj zvezdniških trojic lige NBA. Za kaj takega bi bili pripravljeni sprejeti tudi košarkarje, ki so v zadnjih sezonah podpisovali astronomske pogodbe, a nato na parketu niso pokazali veliko. Dallas si namreč to lahko privošči, saj ima Dončić še za naslednji dve sezoni podpisano začetniško (v angleščini: rookie, op. a.) pogodbo in tako prejema bistveno manj, kot bi, če bi dogovor podpisoval sedaj.

Drugi del načrta je vezan na odhode košarkarjev iz Teksasa. Za zamenjave naj bi bili na voljo prav vsi razen že omenjenih prvih dveh zvezdnikov ekipe. Pričakuje se, da bodo na izhodnih vratih med drugimiTim Hardaway mlajši, ki letos ni uspel stopiti v čevlje tretjega košarkarja Dallasa, visokorasli center Boban Marjanović in krilni center Dwight Powell.

Zadnja Cubanova želja pa je, da pred letošnjim naborom dobi vsaj enega od prvih 15 izborov. Trenutno ima Dallas v prvem krogu 18. izbor, v drugem krogu pa celo prvega. Oba pa naj bi, kot še poroča The Dallas Morning News, skušali unovčiti za zamenjavo, s katero bi na "draftu" prišli nekoliko višje. Za višji izbor na naboru pa so se pripravljeni odreči tudi košarkarjem, ki v American Airlines Centru ne igrajo pomembnejše vloge.