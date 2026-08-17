'Verjamem, da bodo novi obrazi uspeli stopiti v velike čevlje'

Šestintridesetletni branilec, ki je s slovensko izbrano vrsto pred devetimi leti na prvenstvu stare celine v Istanbulu osvojil naslov evropskega prvaka, z nestrpnostjo pričakuje začetek nove klubske sezone.

Še pred tem košarkarje Cedevite Olimpije čaka naporno pripravljalno obdobje, v sklopu katerega bodo odigrali šest prijateljskih obračunov.

"Tako kot vsako sezono smo vsi vznemirjeni pred začetkom novega tekmovalnega obdobja. Imeli smo lepo poletje, zdaj pa smo pripravljeni na delo in na to, da se dobro pripravimo na novo sezono. Zdaj je zelo pomembno, da se spoznamo, in jaz moram biti eden tistih členov med enakimi, ki bo poskrbel, da se povežemo oziroma da se ustvari prava 'kemija'. Vseskozi poudarjamo to 'kemijo', ampak je ta res pomembna, da se ustvari neka zdrava sredina, v kateri se bo vsak dobro počutil," je ob začetku skupinskih treningov povedal kapetan Ljubljančanov Jaka Blažič.