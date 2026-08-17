'Verjamem, da bodo novi obrazi uspeli stopiti v velike čevlje'

Šestintridesetletni branilec, ki je s slovensko izbrano vrsto pred devetimi leti na prvenstvu stare celine v Istanbulu osvojil naslov evropskega prvaka, z nestrpnostjo pričakuje začetek nove klubske sezone.
Še pred tem košarkarje Cedevite Olimpije čaka naporno pripravljalno obdobje, v sklopu katerega bodo odigrali šest prijateljskih obračunov.
"Tako kot vsako sezono smo vsi vznemirjeni pred začetkom novega tekmovalnega obdobja. Imeli smo lepo poletje, zdaj pa smo pripravljeni na delo in na to, da se dobro pripravimo na novo sezono. Zdaj je zelo pomembno, da se spoznamo, in jaz moram biti eden tistih členov med enakimi, ki bo poskrbel, da se povežemo oziroma da se ustvari prava 'kemija'. Vseskozi poudarjamo to 'kemijo', ampak je ta res pomembna, da se ustvari neka zdrava sredina, v kateri se bo vsak dobro počutil," je ob začetku skupinskih treningov povedal kapetan Ljubljančanov Jaka Blažič.
"Imamo takega trenerja, ki ničesar ne prepušča naključju, kar se tiče samih vlog na igrišču. Tako da je moje delo bolj usmerjeno zunaj terena, da nekako vzpostavimo to, kot sem že omenil, 'kemijo' in neke dobre, zdrave odnose, ki jih potem spoštujemo skozi celotno sezono. Dokler bom z veseljem hodil na treninge in dokler se bom lahko za temi mladci podil, bom košarko igral. Tako da gremo trening po trening, sezono po sezono, pa bomo videli, kje oziroma kdaj se bo končalo," je nadaljeval izkušeni branilec zeleno-oranžnih.
Igralski klader je vnovič dodobra prevetren. Blažič je slednjega še kako vajen, a verjame, da so zamenjave za Alekseja Nikolića, DJ Stewarta in Umojo Gibsona, ki so po koncu lanske sezone našli nove (bogatejše) delodajalce, dovolj kakovostne, da bodo lahko zapolnili omenjene vrzeli.
"Prestopi, ki jih omenjate, dovolj zgovorno pričajo o tem, da se v Cedeviti Olimpiji dobro dela. Od prihoda trenerja Zvezdana Mitrovića je lepemu številu košarkarjev uspel preboj na višjo raven. Novi fantje na prvo žogo delujejo kot pozitivni karakterji in upam, da bo iz dneva v dan še boljše," je še pristavil dobro razpoloženi Jaka Blažič.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.