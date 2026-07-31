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Košarka

'Verjamem v fante, da lahko premagamo tudi Špance'

Trento, 31. 07. 2026 13.44 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenska košarkarska reprezentanca U18

Slovenska košarkarska izbrana vrsta do 18 let odšteva ure do polfinalnega obračuna s Španijo na letošnjem evropskem prvenstvu v italijanskem Trentu. Varovanci selektorja Domna Zevnika so s četrtfinalno zmago proti do tedaj še neporaženemu Izraelu vložili kandidaturo tudi za morebitno osvojitev naslova evropskega prvaka.

Gre za zelo nadarjeno generacijo slovenskih košarkarskih mladcev, ki so na Eurobasketu v Italiji že do sedaj pokazali ogromno.

Zmagi v izločilnih bojih proti Latviji v osmini finala in nato še v četrtfinalu proti Izraelu sta potrdili, da je selektor Domen Zevnik s pomočniki odlično selekcioniral zasedbo, ki si je z uvrstitvijo v polfinale EP-ja že zagotovila mesto na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v čeških Pardubicah.

"Že pred tekmo z Izraelom smo vedeli, za kako kakovostnega nasprotnika gre. Kljub dejstvu, da do obračuna z nami še niso doživeli poraza, se nismo ustrašili izziva in tekmo na koncu zasluženo dobili," se je za trenutek na odlično odigrano končnico četrtfinalnega dvoboja z Izraelca znova ozrl slovenski selektor.

Polfinale prinaša obračun s Španci, ki so v četrtfinalu tesno z 69:66 ugnali grško zasedbo. "Španija je prav tako odlična reprezentanca, ki jo s pametno in preudarno igro skozi vseh 40 minut lahko premagamo. Zagotovo bodo zelo motivirani po tesni zmagi nad Grki, a mi se na to ne oziramo. Igrali bomo svojo igro in skušali doseči zmago," o sobotnem polfinalnem dvoboju - ta se bo začel ob 20.30 - z rivali iz Španije pravi Zevnik.

Prvo ime slovenske reprezentance je nedvomno Stefan Joskimović, o katerem Zevnik govori z izbranimi zasedbami. "Joksimović ne prispeva samo točk, podaj in skokov. Gre za veliko širšo zadevo, ki vsem ni vidna, toda pomeni ogromno njegovim soigralcem in nam v strokovnem štabu. Stefan je pravi vodja na in izven parketa in vesel sem, da je tudi letos z nami," je o Joksimovićevi vlogi dejal Domen Zevnik.  

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košarka evropsko prvenstvo u18 slovenija španija polfinale

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